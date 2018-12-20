Розповіли, чому насправді не працює ДП «Волиньторф». ВІДЕО





Про це стало відомо під час засідання спеціальної комісії при Маневицькій районній раді. На ній оприлюднили конкретну інформацію, по яких землях, хто і що має зробити. Повідомляє



Раніше й керівництво підприємства, і більшість депутатів обласної ради переконували, що в простої “Волиньторфу” винна лише виконавча влада області.



Із 10 напрямів, по яких працює “Волиньторф” щодо виділення землі, Волинська ОДА згадується тільки тричі, Маневицька райдержадміністрація – в жодному.



В перелік внесли і питання продовження договору оренди 200-от гектарів, які раніше розробляв Волиньторф. Нині справа перебуває на розгляді у Верховному суді, а отже, пролонгувати договори можна буде тільки після його рішення.



Ще у двох пунктах згадується “Волиньприродресурс”. Раніше СБУ розпочало кримінальне провадження щодо цього комунального підприємства облради. Його працівників підозрюють у заниженні оцінки запасів бурштину на Волині в 16 разів. Внаслідок цього бюджет недоотримав понад 560 мільйонів гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Роботу Державного підприємства “Волиньторф” блокує не виконавча влада.Про це стало відомо під час засідання спеціальної комісії при Маневицькій районній раді. На ній оприлюднили конкретну інформацію, по яких землях, хто і що має зробити. Повідомляє 12 канал Раніше й керівництво підприємства, і більшість депутатів обласної ради переконували, що в простої “Волиньторфу” винна лише виконавча влада області.Із 10 напрямів, по яких працює “Волиньторф” щодо виділення землі, Волинська ОДА згадується тільки тричі, Маневицька райдержадміністрація – в жодному.В перелік внесли і питання продовження договору оренди 200-от гектарів, які раніше розробляв Волиньторф. Нині справа перебуває на розгляді у Верховному суді, а отже, пролонгувати договори можна буде тільки після його рішення.Ще у двох пунктах згадується “Волиньприродресурс”. Раніше СБУ розпочало кримінальне провадження щодо цього комунального підприємства облради. Його працівників підозрюють у заниженні оцінки запасів бурштину на Волині в 16 разів. Внаслідок цього бюджет недоотримав понад 560 мільйонів гривень.

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