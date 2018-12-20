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Розповіли, чому насправді не працює ДП «Волиньторф». ВІДЕО

Розповіли, чому насправді не працює ДП «Волиньторф». ВІДЕО
Роботу Державного підприємства “Волиньторф” блокує не виконавча влада.

Про це стало відомо під час засідання спеціальної комісії при Маневицькій районній раді. На ній оприлюднили конкретну інформацію, по яких землях, хто і що має зробити. Повідомляє 12 канал.

Раніше й керівництво підприємства, і більшість депутатів обласної ради переконували, що в простої “Волиньторфу” винна лише виконавча влада області.

Із 10 напрямів, по яких працює “Волиньторф” щодо виділення землі, Волинська ОДА згадується тільки тричі, Маневицька райдержадміністрація – в жодному.

В перелік внесли і питання продовження договору оренди 200-от гектарів, які раніше розробляв Волиньторф. Нині справа перебуває на розгляді у Верховному суді, а отже, пролонгувати договори можна буде тільки після його рішення.

Ще у двох пунктах згадується “Волиньприродресурс”. Раніше СБУ розпочало кримінальне провадження щодо цього комунального підприємства облради. Його працівників підозрюють у заниженні оцінки запасів бурштину на Волині в 16 разів. Внаслідок цього бюджет недоотримав понад 560 мільйонів гривень.


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Теги: Волиньторф, Волиньприродресурс, обласна рада
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