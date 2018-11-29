Приміських перевізників вкотре «попросили» з центральних вулиць Луцька. ВІДЕО

Володимир Степанов під час чергової зустрічі із перевізниками.



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Чиновник посилається на відповідне Рішення виконкому від 2007 року. Згідно з ним приміським маршруткам заборонено рухатися проспектом Соборності і Волі, вулицями Богдана Хмельницького, Винниченка і Парковою.



Володимир Степанов каже, що ці автобуси повинні курсувати менш завантаженими вулицями. Перевізники – проти. Вони укладали угоди у департаменті інфраструктури облдержадміністраці, а ще, кажуть, що люди вже звикли, і їм так зручно.



Перевізник Олег Колеснік вважає, що приміські маршрутки навпаки повинні рухатися Луцьком. Коли міський транспорт не може впоратися з великим пасажиропотоком в час-пік вони особливо потрібні. Перевізник висловив свої сумніви щодо законності рішення міської ради.



Володимир Степанов також запропонував приміським перевізникам брати участь у конкурсах на міські маршрути. Однак, ідея не знайшла підтримки. Підприємці не мають відповідного транспорту. Дехто навіть не розглядає такої пропозиції, бо кажуть що в місті немає рівних умов для всіх перевізників, водіїв не оформлюють офіційно на роботу. Цього разу знайти спільне рішення знову не вдалося.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На цьому наполягав начальник управління транспорту та зв’язку Луцькрадипід час чергової зустрічі із перевізниками.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Чиновник посилається на відповідне Рішення виконкому від 2007 року. Згідно з ним приміським маршруткам заборонено рухатися проспектом Соборності і Волі, вулицями Богдана Хмельницького, Винниченка і Парковою.Володимир Степанов каже, що ці автобуси повинні курсувати менш завантаженими вулицями. Перевізники – проти. Вони укладали угоди у департаменті інфраструктури облдержадміністраці, а ще, кажуть, що люди вже звикли, і їм так зручно.Перевізниквважає, що приміські маршрутки навпаки повинні рухатися Луцьком. Коли міський транспорт не може впоратися з великим пасажиропотоком в час-пік вони особливо потрібні. Перевізник висловив свої сумніви щодо законності рішення міської ради.Володимир Степанов також запропонував приміським перевізникам брати участь у конкурсах на міські маршрути. Однак, ідея не знайшла підтримки. Підприємці не мають відповідного транспорту. Дехто навіть не розглядає такої пропозиції, бо кажуть що в місті немає рівних умов для всіх перевізників, водіїв не оформлюють офіційно на роботу. Цього разу знайти спільне рішення знову не вдалося.

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