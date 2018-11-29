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Приміських перевізників вкотре «попросили» з центральних вулиць Луцька. ВІДЕО

Приміських перевізників вкотре «попросили» з центральних вулиць Луцька. ВІДЕО
На цьому наполягав начальник управління транспорту та зв’язку Луцькради Володимир Степанов під час чергової зустрічі із перевізниками.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Чиновник посилається на відповідне Рішення виконкому від 2007 року. Згідно з ним приміським маршруткам заборонено рухатися проспектом Соборності і Волі, вулицями Богдана Хмельницького, Винниченка і Парковою.

Володимир Степанов каже, що ці автобуси повинні курсувати менш завантаженими вулицями. Перевізники – проти. Вони укладали угоди у департаменті інфраструктури облдержадміністраці, а ще, кажуть, що люди вже звикли, і їм так зручно.

Перевізник Олег Колеснік вважає, що приміські маршрутки навпаки повинні рухатися Луцьком. Коли міський транспорт не може впоратися з великим пасажиропотоком в час-пік вони особливо потрібні. Перевізник висловив свої сумніви щодо законності рішення міської ради.

Володимир Степанов також запропонував приміським перевізникам брати участь у конкурсах на міські маршрути. Однак, ідея не знайшла підтримки. Підприємці не мають відповідного транспорту. Дехто навіть не розглядає такої пропозиції, бо кажуть що в місті немає рівних умов для всіх перевізників, водіїв не оформлюють офіційно на роботу. Цього разу знайти спільне рішення знову не вдалося.


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Теги: перевізник, маршрутка, центр, приміські маршрути
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Коментарі 2
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Жителі міста просять - Степанов, іди, скотина, у ВІДСТАВКУ!!!!
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Жителі міста просять:зробіть комфортабельні автобуси, зробіть контроль пасажирів, контроль маршруток.
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