Луцькі школярі висаджували ліс
Сьогодні, 05:29
Учні луцької гімназії №4 сьогодні, 29 березня, вирушили в село Вишеньки, щоб посадити ліс.
Про це повідомляє Волинь Online.
Учні 6-Б гімназії та працівники Рожищенського лісгоспу взялися спільно до корисної справи – саджання лісу.
Школярі охоче долучилися до такої благородної та необхідної справи.
Хоча садили ліс вперше, гарна весняна погода та дружня допомога й підтримка дорослих, додавала дітям впевненості в успішному завершенню лісівничої справи.
Діти швидко освоїлись на ділянці посадки та взялися до роботи: одні мечами Колесова пробивали ґрунт, а інші обережно опускали у ці отвори сіянці сосни.
Трохи спільної праці – і позаду залишилися зелені пунктири нового ряду майбутніх лісових велетнів. І ось втомлені, але щасливі, школярі з радістю поглядали на результати своєї праці.
Діти тішились, що змогли звершити таку потрібну справу. Переймалися, щоб всі саджанці прижились, аби через роки чи десятиліття можна було прийти в цей ліс, помилуватися ним і з гордістю сказати: тут є і моє дерево.
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Про це повідомляє Волинь Online.
Учні 6-Б гімназії та працівники Рожищенського лісгоспу взялися спільно до корисної справи – саджання лісу.
Школярі охоче долучилися до такої благородної та необхідної справи.
Хоча садили ліс вперше, гарна весняна погода та дружня допомога й підтримка дорослих, додавала дітям впевненості в успішному завершенню лісівничої справи.
Діти швидко освоїлись на ділянці посадки та взялися до роботи: одні мечами Колесова пробивали ґрунт, а інші обережно опускали у ці отвори сіянці сосни.
Трохи спільної праці – і позаду залишилися зелені пунктири нового ряду майбутніх лісових велетнів. І ось втомлені, але щасливі, школярі з радістю поглядали на результати своєї праці.
Діти тішились, що змогли звершити таку потрібну справу. Переймалися, щоб всі саджанці прижились, аби через роки чи десятиліття можна було прийти в цей ліс, помилуватися ним і з гордістю сказати: тут є і моє дерево.
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