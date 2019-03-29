Тіло знайшли у багажнику: модель Playboy заарештували за вбивство
Сьогодні, 03:49
25-річну модель Playboy Келсі Тернер заарештували за підозрою у вбивстві 71-річного дитячого психіатра.
Тіло доктора знайшли у багажнику машини. Експертиза показала, що чоловіка декілька разів вдарили тупим предметом по голові. Пишуть Факти.
Келсі Тернер заарештували через два тижні після жахливої знахідки.
Фотографію дівчини опублікувала поліція Лас-Вегаса.
Мати Келсі Тернер розповіла, що її дочка була знайома з доктором і той якийсь час оплачував їй оренду квартири.
Дівчина знімалася для чоловічих журналів, зокрема Playboy Італія і Максим.
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Тіло доктора знайшли у багажнику машини. Експертиза показала, що чоловіка декілька разів вдарили тупим предметом по голові. Пишуть Факти.
Келсі Тернер заарештували через два тижні після жахливої знахідки.
Фотографію дівчини опублікувала поліція Лас-Вегаса.
Мати Келсі Тернер розповіла, що її дочка була знайома з доктором і той якийсь час оплачував їй оренду квартири.
Дівчина знімалася для чоловічих журналів, зокрема Playboy Італія і Максим.
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