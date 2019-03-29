Тіло знайшли у багажнику: модель Playboy заарештували за вбивство

Келсі Тернер заарештували за підозрою у вбивстві 71-річного дитячого психіатра.



Тіло доктора знайшли у багажнику машини. Експертиза показала, що чоловіка декілька разів вдарили тупим предметом по голові. Пишуть



Келсі Тернер заарештували через два тижні після жахливої знахідки.







Фотографію дівчини опублікувала поліція Лас-Вегаса.



Мати Келсі Тернер розповіла, що її дочка була знайома з доктором і той якийсь час оплачував їй оренду квартири.



Дівчина знімалася для чоловічих журналів, зокрема Playboy Італія і Максим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-річну модель Playboyзаарештували за підозрою у вбивстві 71-річного дитячого психіатра.Тіло доктора знайшли у багажнику машини. Експертиза показала, що чоловіка декілька разів вдарили тупим предметом по голові. Пишуть Факти Келсі Тернер заарештували через два тижні після жахливої знахідки.Фотографію дівчини опублікувала поліція Лас-Вегаса.Мати Келсі Тернер розповіла, що її дочка була знайома з доктором і той якийсь час оплачував їй оренду квартири.Дівчина знімалася для чоловічих журналів, зокрема Playboy Італія і Максим.

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