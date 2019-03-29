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На Київщині горить підприємство з виготовлення армійського обмундирування. ВІДЕО

На Київщині горить підприємство з виготовлення армійського обмундирування. ВІДЕО
Пожежа у Ворзелі (Київщина) виникла 29 березня на одному з приватних підприємств. Вогнем охоплена площа 1 тис. 500 м кв.

Повідомляється, що загорілася будівля приватного підприємства з виготовлення армійського обмундирування, - інформують Факти.

Рятувальники повідомляють, що люди не постраждали.

На місці пожежі працюють 35 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.

О 23:20 пожежу було локалізовано.


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Теги: пожежа, підпрємство, армійське обмундирування
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