На Київщині горить підприємство з виготовлення армійського обмундирування. ВІДЕО





Повідомляється, що загорілася будівля приватного підприємства з виготовлення армійського обмундирування, - інформують



Рятувальники повідомляють, що люди не постраждали.



На місці пожежі працюють 35 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.



О 23:20 пожежу було локалізовано.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пожежа у Ворзелі (Київщина) виникла 29 березня на одному з приватних підприємств. Вогнем охоплена площа 1 тис. 500 м кв.Повідомляється, що загорілася будівля приватного підприємства з виготовлення армійського обмундирування, - інформують Факти Рятувальники повідомляють, що люди не постраждали.На місці пожежі працюють 35 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.О 23:20 пожежу було локалізовано.

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