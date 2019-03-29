На Київщині горить підприємство з виготовлення армійського обмундирування. ВІДЕО
Сьогодні, 01:25
Пожежа у Ворзелі (Київщина) виникла 29 березня на одному з приватних підприємств. Вогнем охоплена площа 1 тис. 500 м кв.
Повідомляється, що загорілася будівля приватного підприємства з виготовлення армійського обмундирування, - інформують Факти.
Рятувальники повідомляють, що люди не постраждали.
На місці пожежі працюють 35 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.
О 23:20 пожежу було локалізовано.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомляється, що загорілася будівля приватного підприємства з виготовлення армійського обмундирування, - інформують Факти.
Рятувальники повідомляють, що люди не постраждали.
На місці пожежі працюють 35 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.
О 23:20 пожежу було локалізовано.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Київщині горить підприємство з виготовлення армійського обмундирування. ВІДЕО
Сьогодні, 01:25
Розповіли, чому насправді не працює ДП «Волиньторф». ВІДЕО
Сьогодні, 00:22
30 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У мережі опублікували ретросвітлини волинського театру
29 березень, 23:38
У Луцьку дільниці отримали виборчі бюлетені. ВІДЕО
29 березень, 22:54