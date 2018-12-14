Зніс вщент: на Дніпропетровщині вибух зруйнував будинок. ФОТО. ВІДЕО





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У результаті вибуху у приватному будинку постраждав чоловік, господар будинку. Його доставили у лікарню, стан стабільний. У чоловіка діагностували закриту черепно мозкову травму, забій головного мозку, термічні опіки.



Будівля повністю зруйнована. При цьому вибухова хвиля пошкодила ще три будинки.







Вибух стався близько четвертої години вечора. Причина поки залишається невідомою. У поліції зазначають, що це схоже на побутовий газ. Вибух не супроводжувався пожежею.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпропетровській області у Покровському районі у житловому будинку прогримів вибух.Повідомляють Факти У результаті вибуху у приватному будинку постраждав чоловік, господар будинку. Його доставили у лікарню, стан стабільний. У чоловіка діагностували закриту черепно мозкову травму, забій головного мозку, термічні опіки.Будівля повністю зруйнована. При цьому вибухова хвиля пошкодила ще три будинки.Вибух стався близько четвертої години вечора. Причина поки залишається невідомою. У поліції зазначають, що це схоже на побутовий газ. Вибух не супроводжувався пожежею.

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