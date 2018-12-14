вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зніс вщент: на Дніпропетровщині вибух зруйнував будинок. ФОТО. ВІДЕО

Зніс вщент: на Дніпропетровщині вибух зруйнував будинок. ФОТО. ВІДЕО
У Дніпропетровській області у Покровському районі у житловому будинку прогримів вибух.

Повідомляють Факти.

У результаті вибуху у приватному будинку постраждав чоловік, господар будинку. Його доставили у лікарню, стан стабільний. У чоловіка діагностували закриту черепно мозкову травму, забій головного мозку, термічні опіки.

Будівля повністю зруйнована. При цьому вибухова хвиля пошкодила ще три будинки.



Вибух стався близько четвертої години вечора. Причина поки залишається невідомою. У поліції зазначають, що це схоже на побутовий газ. Вибух не супроводжувався пожежею.

Зніс вщент: на Дніпропетровщині вибух зруйнував будинок. ФОТО. ВІДЕО
Зніс вщент: на Дніпропетровщині вибух зруйнував будинок. ФОТО. ВІДЕО
Зніс вщент: на Дніпропетровщині вибух зруйнував будинок. ФОТО. ВІДЕО
Зніс вщент: на Дніпропетровщині вибух зруйнував будинок. ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: будинок, вибух, газ, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зніс вщент: на Дніпропетровщині вибух зруйнував будинок. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 06:04
Луцькі школярі висаджували ліс
Сьогодні, 05:29
Тіло знайшли у багажнику: модель Playboy заарештували за вбивство
Сьогодні, 03:49
Ковельських школярів навчатимуть професіям електрозварника та кухаря-кондитера
Сьогодні, 02:14
На Київщині горить підприємство з виготовлення армійського обмундирування. ВІДЕО
Сьогодні, 01:25
Схожі новини
Без спецодягу та техніки: волинський рятувальник витягнув з пожежі стареньку односельчанку. ФОТО Без спецодягу та техніки: волинський рятувальник витягнув з пожежі стареньку односельчанку. ФОТО
28 лютий, 21:43
У Росії знову вибухнула багатоповерхівка: є жертви. ФОТО У Росії знову вибухнула багатоповерхівка: є жертви. ФОТО
15 лютий, 00:36
У будинку сім'ї луцького АТОвця 5 разів відключали газ У будинку сім'ї луцького АТОвця 5 разів відключали газ
13 лютий, 21:24
У Фастові стався вибух газу в будинку: є постраждалі У Фастові стався вибух газу в будинку: є постраждалі
14 грудень, 2018, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зніс вщент: на Дніпропетровщині вибух зруйнував будинок. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 06:04
 0
Луцькі школярі висаджували ліс
Сьогодні, 05:29
 0
Тіло знайшли у багажнику: модель Playboy заарештували за вбивство
Сьогодні, 03:49
 0
Ковельських школярів навчатимуть професіям електрозварника та кухаря-кондитера
Сьогодні, 02:14
 0
На Київщині горить підприємство з виготовлення армійського обмундирування. ВІДЕО
Сьогодні, 01:25
 0
Медіа
відео
1/8