Теплого Олексія: що треба і не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:10
30 березня 2019 року відзначають Теплого Олекси. За прикметами на 30 березня судили про те, яким буде літо.
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Макар, пише 24 канал.
Народні прикмети на 30 березня
– Тепло на Олексія – рік буде врожайним.
– Якщо погода 30 березня прохолодна, то весна буде пізньою.
– Гуси летять високо – чекайте снігопаду.
– Якщо Олексію 30 березня помолитися, то багато меду буде.
Що можна робити 30 березня
1. Цього дня намагайтеся утримуватися від розваг, поганих думок і лихослів'я.
Що не можна робити 30 березня
1. Якщо 30 березня випадає на понеділок, то в цей день не можна в дорогу збиратися – до невдачі.
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Іменини сьогодні святкують: Олексій, Макар, пише 24 канал.
Народні прикмети на 30 березня
– Тепло на Олексія – рік буде врожайним.
– Якщо погода 30 березня прохолодна, то весна буде пізньою.
– Гуси летять високо – чекайте снігопаду.
– Якщо Олексію 30 березня помолитися, то багато меду буде.
Що можна робити 30 березня
1. Цього дня намагайтеся утримуватися від розваг, поганих думок і лихослів'я.
Що не можна робити 30 березня
1. Якщо 30 березня випадає на понеділок, то в цей день не можна в дорогу збиратися – до невдачі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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