Біля лікарні у Боголюбах посадили парк для реабілітації українських воїнів. ФОТО

Учора, 29 березня, на території біля корпусу №2 Волинської обласної клінічної лікарні, що у селі Боголюби Луцького району, створили парк із дерев основних лісових порід. Таку ініціативу, висловлену головним лікарем закладу, підтримав начальник Волинського ОУЛМГ, а втілити у реальність взялися разом колектив медустанови та лісівники – працівники ДП «Ківерцівське ЛГ».Про це повідомляє прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.На території лікувального закладу сотні, якщо не тисячі, різновікових хвойних і листяних дерев, чимало екзотичних декоративних кущів. Мабуть, не було такого року, відколи у Боголюбах з’явилися лікувальні корпуси обласної лікарні, щоб її працівники разом із лісівниками, меценатами, волонтерами не посадили на території сотню-другу дерев та кущів. Та цього разу тут вирішили озеленити дворову частину біля новоствореного відділення реабілітації, що вже готове до експлуатації.Головний лісничий Ківерцівського лісгоспу Андрій Зінич подбав про саджанці сосни, ялини та берези – загалом 200 штук. На зелену толоку прибув із лісничим Торчинського лісництва Михайлом Затовканюком та майстрами лісу. Звісно, з превеликим задоволенням долучився до лісівників медичний персонал лікарні. Тож над озелененням пліч-о-пліч працювали майстри лісу, активісти ОТГі старші медсестри фізіотерапевтичного відділеннята, сестра-господиня, медичні сестрита, молодша медична сестра, звісно ж, і заступник головного лікаря обласної клінічної лікарніта завідділення реабілітаціїГоловний лісничийта лісничий, порадившись, для створення цього невеличкого лісопарку обрали складну змішану схему посадки.Варто зазначити, що цей захід відбувся у рамках Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». Одним із обов’язкових кроків цього щорічного лісівничого дійства цьогоріч, за рішенням ІV з’зду Товариства лісівників України, стало створення пам’ятних лісів та парків на честь українських героїв, що боронили й боронять Україну від російських найманців. І це дуже доречно у цьому випадку, адже в реабілітаційному відділенні, за словами його працівників, попри звичайних пацієнтів, будуть відновлювати свої сили й учасники АТО (ООС). Микола Юрко, Тарас Ікало, Алла Івчина та Орислава Нікитюк провели ознайомчу екскурсію для журналістів та лісівників."Нині в обласній лікарні функціонує 715 ліжок, із яких 315 терапевтичного профілю, 400 хірургічного профілю, 18 ліжок анестезіології і реанімації. Щорічно отримують стаціонарне лікування майже 25 тис. хворих, виконується більше 13 тис. операцій, кожне 5 оперативне втручання в стаціонарах області здійснюється в хірургічних відділеннях лікарні. Це найбільший за потужністю лікувальний заклад на Волині", – наголосив заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні Микола Юрко.Сьогодні в складі лікарні є 28 стаціонарних відділень, 34 – лікувально-діагностичних і допоміжних відділень та служб, а також консультативна поліклініка потужністю 135 відвідувань в день по 33 спеціальностях. Функціонують центри: кардіологічний, цереброваскулярної патології, розсіяного склерозу, радіаційного захисту населення, ендокринологічний, а ще при лікарні працює філія деканату факультету післядипломної освіти Львівського Національного медичного університету ім. Данила Галицького.До усіх цих практичних і дієвих лікувальних практик відтепер додасться і природний лісовий реабілітаційний фактор. Цей дарунок лісівничої громадськості – цільового призначення: саме для українських воїнів, аби вони якнайшвидше відновлювали сили і поверталися до повноцінного життя. Волинські лісівники на власному досвіді знають, наскільки важливо підтримка захисникам України, адже 882 працівники лісової галузі брали участь в АТО (ООС), 134 – досі продовжують боронити Україну. Пройшли горнило війни і волинські лісівники. Тому й проявляють разом із лікарями турботу про майбутнє найкращих синів України.