На Волині через майже тонну прихованого сиру у водія забрали автобус. ФОТО
Сьогодні, 11:27
Прикордонники виявили в автобусі міждержавного сполучення майже 800 кг прихованого твердого сиру та разом з «нелегальним» товаром вилучили транспортний засіб.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Громадянин України за кермом рейсового автобуса сполученням «Хелм – Володимир-Волинський» по смузі руху «зелений коридор» прибув в пункт пропуску «Устилуг», на в’їзд в Україну. За рішенням прикордонників транспортний засіб був виведений із загального потоку для поглибленого контролю. Під час спільного прикордонно-митного огляду, правоохоронці виявили різні спеціально обладнані схованки, з яких дістали майже 800 кг твердого сиру.
Увесь прихований молочний продукт, оцінений у майже 100 тисяч гривень, правоохоронці вилучили, а разом із товаром водієві довелося попрощатися і з автобусом польської реєстрації, оціненим у майже 350 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Громадянин України за кермом рейсового автобуса сполученням «Хелм – Володимир-Волинський» по смузі руху «зелений коридор» прибув в пункт пропуску «Устилуг», на в’їзд в Україну. За рішенням прикордонників транспортний засіб був виведений із загального потоку для поглибленого контролю. Під час спільного прикордонно-митного огляду, правоохоронці виявили різні спеціально обладнані схованки, з яких дістали майже 800 кг твердого сиру.
Увесь прихований молочний продукт, оцінений у майже 100 тисяч гривень, правоохоронці вилучили, а разом із товаром водієві довелося попрощатися і з автобусом польської реєстрації, оціненим у майже 350 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині через майже тонну прихованого сиру у водія забрали автобус. ФОТО
Сьогодні, 11:27
Вночі Україна перейде на літній час: спатимемо на годину менше
Сьогодні, 10:56
Середня зарплата на Волині – одна з найнижчих серед областей
Сьогодні, 09:50