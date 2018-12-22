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На Волині через майже тонну прихованого сиру у водія забрали автобус. ФОТО

На Волині через майже тонну прихованого сиру у водія забрали автобус. ФОТО
Прикордонники виявили в автобусі міждержавного сполучення майже 800 кг прихованого твердого сиру та разом з «нелегальним» товаром вилучили транспортний засіб.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Громадянин України за кермом рейсового автобуса сполученням «Хелм – Володимир-Волинський» по смузі руху «зелений коридор» прибув в пункт пропуску «Устилуг», на в’їзд в Україну. За рішенням прикордонників транспортний засіб був виведений із загального потоку для поглибленого контролю. Під час спільного прикордонно-митного огляду, правоохоронці виявили різні спеціально обладнані схованки, з яких дістали майже 800 кг твердого сиру.

Увесь прихований молочний продукт, оцінений у майже 100 тисяч гривень, правоохоронці вилучили, а разом із товаром водієві довелося попрощатися і з автобусом польської реєстрації, оціненим у майже 350 тисяч гривень.

На Волині через майже тонну прихованого сиру у водія забрали автобус. ФОТО
На Волині через майже тонну прихованого сиру у водія забрали автобус. ФОТО
На Волині через майже тонну прихованого сиру у водія забрали автобус. ФОТО
На Волині через майже тонну прихованого сиру у водія забрали автобус. ФОТО
На Волині через майже тонну прихованого сиру у водія забрали автобус. ФОТО
На Волині через майже тонну прихованого сиру у водія забрали автобус. ФОТО

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Теги: сир, контрабанда, Устилуг, Польща, Волинь
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