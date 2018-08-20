Витратив в рази більше, ніж заробив: які статки задекларував Палиця

Ігор Палиця задекларував орендовану нерухомість, 34 мільйони готівкою та дорогі годинники. У 2018 році він вказав, що заробив лише 350 тисяч гривень, а витратив – понад 1,5 мільйона гривень.



Про це пише видання



Нагадаємо, голова Волинської обласної ради Ігор Палиця протягом року повідомляв про суттєві зміни у своїй декларації, зокрема про дохід від відчуження майна, в результаті якого отримав майже 35 мільйонів доходу від продажу нерухомого майна для компанії із Кіпру, у той час, коли торік задекларував лише орендовану нерухомість.



Голова облради вказав у своїй декларації місце реєстрації – місто Яремче Івано-Франківської області, місцем фактичного проживання вказав Київ. Членів сім’ї не вказав.



Ігор Палиця в Києві з 2014 року орендує дві квартири площею 303,4 м. кв. та 246,7 м. кв., які належить Івану Кравчуку, а також три машиномісця – № 116 площею 20 м. кв.,№ 54 площею 19 м. кв. та № 117 площею 20,9, які теж у власності Івана Кравчука.



Має голова облради три годинники – «Rolex» (колекція «Oyster Perpetual»), «Audemars Piguet» (колекція «Tourbillon Chronographe») та «Audemars Piguet Automatic».



У 2017 році Палиця отримав право на графічне зображення для рекламного аркуша.



Авто «Mercedes-Benz S 600» 2007 року випуску продав для свого батька Петра Палиці за 350 тисяч гривень. Інших доходів не вказав.



У голови Волиньради є 854,789 тисячі гривень на рахунку ПАТ «Приватбанк» та 220 гривень на рахунку у ПАТ «АЙБОКС БАНК». Готівкою має 34 мільйони гривень.



У 2018 році Ігор Палиця витратив 175,557 тисячі гривень, 289,147 тисячі гривень та 297,248 тисячі гривень на оплату навчання у Швейцарії. Як відомо, у нього там навчається син. 643,304 тисячі гривень Палиця витратив на благодійність в Україні та 119,180 тисячі гривень на утримання орендованого житла та машиномісць у Києві.



Для порівняння, у 2017 році Палиця отримав 815,1 тисячі гривень доходу від управління майном від Ігоря Хмельова, 1,25 мільйона гривень доходу від продажу рухомого майна для Василя Михайльчука та 35 мільйонів гривень доходу від продажу нерухомості для компанії «АМЕРСФУТ ЛТД», що зареєстрована на Кіпрі. У «Приватбанку» Палиця мав на рахунку 831,114 тисячі гривень, готівкою 7 мільйонів гривень.



У 2017 році голова облради витратив 560,905 тисячі гривень на оплату навчання у Швейцарії, 2,7778 мільйона гривень на благодійність в Україні, 10,236 мільйона витратив на перевезення в Україні. Палиця сплатив 2,441 мільйона гривень податків в Україні. 481,286 тисячі гривень у Швейцарії Ігор Палиця витратив на придбання рухомого майна, як цінного подарунка, 103,805 тисячі гривень на одяг у Франції, 177,492 тисячі гривень на ресторанні послуги у Швейцарії, 231,402 тисячу гривень на утримання орендованого житла та машиномісць та 166,287 тисячі гривень на готельні послуги у Великій Британії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської обласної радизадекларував орендовану нерухомість, 34 мільйони готівкою та дорогі годинники. У 2018 році він вказав, що заробив лише 350 тисяч гривень, а витратив – понад 1,5 мільйона гривень.Про це пише видання Волинь Online Нагадаємо, голова Волинської обласної ради Ігор Палиця протягом року повідомляв про суттєві зміни у своїй декларації, зокрема про дохід від відчуження майна, в результаті якого отримав майже 35 мільйонів доходу від продажу нерухомого майна для компанії із Кіпру, у той час, коли торік задекларував лише орендовану нерухомість.Голова облради вказав у своїй декларації місце реєстрації – місто Яремче Івано-Франківської області, місцем фактичного проживання вказав Київ. Членів сім’ї не вказав.Ігор Палиця в Києві з 2014 року орендує дві квартири площею 303,4 м. кв. та 246,7 м. кв., які належить, а також три машиномісця – № 116 площею 20 м. кв.,№ 54 площею 19 м. кв. та № 117 площею 20,9, які теж у власності Івана Кравчука.Має голова облради три годинники – «Rolex» (колекція «Oyster Perpetual»), «Audemars Piguet» (колекція «Tourbillon Chronographe») та «Audemars Piguet Automatic».У 2017 році Палиця отримав право на графічне зображення для рекламного аркуша.Авто «Mercedes-Benz S 600» 2007 року випуску продав для свого батьказа 350 тисяч гривень. Інших доходів не вказав.У голови Волиньради є 854,789 тисячі гривень на рахунку ПАТ «Приватбанк» та 220 гривень на рахунку у ПАТ «АЙБОКС БАНК». Готівкою має 34 мільйони гривень.У 2018 році Ігор Палиця витратив 175,557 тисячі гривень, 289,147 тисячі гривень та 297,248 тисячі гривень на оплату навчання у Швейцарії. Як відомо, у нього там навчається син. 643,304 тисячі гривень Палиця витратив на благодійність в Україні та 119,180 тисячі гривень на утримання орендованого житла та машиномісць у Києві.Для порівняння, у 2017 році Палиця отримав 815,1 тисячі гривень доходу від управління майном від, 1,25 мільйона гривень доходу від продажу рухомого майна для Василя Михайльчука та 35 мільйонів гривень доходу від продажу нерухомості для компанії «АМЕРСФУТ ЛТД», що зареєстрована на Кіпрі. У «Приватбанку» Палиця мав на рахунку 831,114 тисячі гривень, готівкою 7 мільйонів гривень.У 2017 році голова облради витратив 560,905 тисячі гривень на оплату навчання у Швейцарії, 2,7778 мільйона гривень на благодійність в Україні, 10,236 мільйона витратив на перевезення в Україні. Палиця сплатив 2,441 мільйона гривень податків в Україні. 481,286 тисячі гривень у Швейцарії Ігор Палиця витратив на придбання рухомого майна, як цінного подарунка, 103,805 тисячі гривень на одяг у Франції, 177,492 тисячі гривень на ресторанні послуги у Швейцарії, 231,402 тисячу гривень на утримання орендованого житла та машиномісць та 166,287 тисячі гривень на готельні послуги у Великій Британії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію