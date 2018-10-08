Повідомили, які порушення знайшла перевірка у луцькому ліцеї-інтернаті

Регіональний координатора взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради з прав людинита громадський моніторздійснили моніторинговий візит до комунального закладу «Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області» (ліцей-інтернат на вулиці Дубнівській).Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.Монітори відзначають, що ліцей нещодавно змінив свою назву. Зокрема до перейменування він носив назву комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради Волинської області».Територія та приміщення ліцею, а також спальний корпус (гуртожиток) перебувають в задовільному стані. Тут облаштована зелена зона, два спортивних майданчики. У спальних кімнатах створені належні умови для проживання. Ліжка укомплектовані сучасними матрацами та постільною білизною, які на час візиту були в хорошому стані.У закладі забезпечують збалансоване трьохразове харчування.В позаурочний час працюють гуртки та спортивні секції, працює бібліотека. Як наслідок, цей заклад має певні здобутки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.Водночас монітори виявили і ряд недоліків. Для нетранспортабельних осіб не створено належних умов. Зокрема, будівлі не облаштовані пандусом з поручнями, в туалетних кімнатах для них не обладнано поручнів або інших пристосувань, відсутня кнопка екстреного виклику, не на всіх унітазах наявні кришки, в деяких душових кабінах відсутні лійки та крани.Незважаючи на те, що на території та в приміщеннях закладу ведеться відеоспостереження не у всіх місцях, де встановлені камери, розміщено попередження про відеозйомку.Деякі навчальні корпуси, господарські приміщення доріжки та площадки потребують ремонту. На час візиту учні в централізованому порядку ще не забезпечені деякими навчальними посібниками, зокрема: «Зарубіжна література» 5 клас, «Інформатика» 10 клас, «Технології» 10 клас, «Мистецтво» 10 клас.За результатами моніторингового візиту до Луцької міської ради будуть направлені рекомендації щодо усунення виявлених проблем.