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Повідомили, які порушення знайшла перевірка у луцькому ліцеї-інтернаті

Повідомили, які порушення знайшла перевірка у луцькому ліцеї-інтернаті
Регіональний координатора взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Віталій Єлов та громадський монітор Наталія Смолярчук здійснили моніторинговий візит до комунального закладу «Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області» (ліцей-інтернат на вулиці Дубнівській).

Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Монітори відзначають, що ліцей нещодавно змінив свою назву. Зокрема до перейменування він носив назву комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради Волинської області».

Територія та приміщення ліцею, а також спальний корпус (гуртожиток) перебувають в задовільному стані. Тут облаштована зелена зона, два спортивних майданчики. У спальних кімнатах створені належні умови для проживання. Ліжка укомплектовані сучасними матрацами та постільною білизною, які на час візиту були в хорошому стані.

У закладі забезпечують збалансоване трьохразове харчування.

В позаурочний час працюють гуртки та спортивні секції, працює бібліотека. Як наслідок, цей заклад має певні здобутки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Водночас монітори виявили і ряд недоліків. Для нетранспортабельних осіб не створено належних умов. Зокрема, будівлі не облаштовані пандусом з поручнями, в туалетних кімнатах для них не обладнано поручнів або інших пристосувань, відсутня кнопка екстреного виклику, не на всіх унітазах наявні кришки, в деяких душових кабінах відсутні лійки та крани.

Незважаючи на те, що на території та в приміщеннях закладу ведеться відеоспостереження не у всіх місцях, де встановлені камери, розміщено попередження про відеозйомку.

Деякі навчальні корпуси, господарські приміщення доріжки та площадки потребують ремонту. На час візиту учні в централізованому порядку ще не забезпечені деякими навчальними посібниками, зокрема: «Зарубіжна література» 5 клас, «Інформатика» 10 клас, «Технології» 10 клас, «Мистецтво» 10 клас.

За результатами моніторингового візиту до Луцької міської ради будуть направлені рекомендації щодо усунення виявлених проблем.

Повідомили, які порушення знайшла перевірка у луцькому ліцеї-інтернаті
Повідомили, які порушення знайшла перевірка у луцькому ліцеї-інтернаті

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Теги: ліцей, Луцьк, перевірка
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