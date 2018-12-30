У Ковелі зробили найскладнішу операцію в онкоурології. ФОТО 18+





Про це інформують на сторінці медзакладу у Facebook.



Зазначають, що йдеться про радикальну простатектомію (видалення) пухлини простати.



«Щиро дякуємо урологам Дмитріву В.Я., Самчуку О.О., Зубку М.О., Овечко М.Є. та анестезологічній бригаді Приходько Т.В. та Голику Ю.І. ВИ ПРОСТО СУПЕР!» - йдеться у повідомленні на сторінці лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні провели найскладнішу операцію в онкоурології.Про це інформують на сторінці медзакладу у Facebook.Зазначають, що йдеться про радикальну простатектомію (видалення) пухлини простати.«Щиро дякуємо урологам.,.,. та анестезологічній бригаді. та. ВИ ПРОСТО СУПЕР!» - йдеться у повідомленні на сторінці лікарні.

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