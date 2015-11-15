Луцькі експерти про порушення на виборах: як реагувати і чи каратимуть





Про те, яким можуть бути ці порушення у день виборів, і яке може бути покарання, 28 березня говорили у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд», - пише «



Виборча кампанія запам’ятається українцям у першу чергу тим, що і досі не відомо, хто вийде у другий тур. Політологи можуть назвати цю кампанію найдорожчою в історії виборів та найбруднішою. Також вибори запам’ятаються найдовшим бюлетнем. Якби у нього додати ще два прізвища, то не було б технічної можливості його надрукувати.



Голова центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, співзасновник громадського руху «Свідомі» Михайло Наход вважає, що впродовж останніх виборчих кампаній не було таких серйозних порушень, які могли б вплинути на результати голосування.



«Якщо говорити, чи очікуються на цих виборах порушення, то в Україні може бути всяке. Ці вибори є дуже конкурентними. Тому можна очікувати будь-яких несподіванок і будь-яких порушень. Більше того, агітаційна кампанія підтвердила, що навіть під час агітації є і силові методи протистояння. Я б закликав волинян не боятися йти на виборчі дільниці. Тому що вибори президента – це важливо», – сказав він.



Представниця громадської організації «Центр.ua» у Волинській області Марія Доманська наголосила на тому, що якщо люди бачать будь-які правопорушення, однозначно потрібно звертатися до поліції і до спостерігачів . І на місці скласти акти про правопорушення. Хоча більшість громадян мають звичку взагалі ніяк не реагувати.



Під час ток-шоу політолог Михайло Шелеп наголосив, що які б порушення не відбулися, вони не вплинуть на результати виборів. Адже у діючому законодавстві немає норм, які могли б скасувати вибори по всій країні.



«Єдиним надзвичайним порушенням може бути визнання недійсним голосування по певній дільниці, але це ніяк не впливає на результати по всій країні. А конкурентність виборів вплине на те, що мінімізується негативний вплив, бо один за одним будуть слідкувати», – сказав політолог.



В Україні передбачена кримінальна відповідальність за порушення на виборах. Наприклад, за фальсифікацію результатів виборів чи підкуп виборців. Як наголосив Михайло Шелеп, щоб притягнути до відповідальності, треба чітко зафіксувати правопорушення. Він вважає, що на цих виборах будуть певні прецеденти, коли реально будуть покарані люди, які робитимуть щось не так, як цього вимагає законодавство.



Керівник Волинського осередку «Національного корпусу» Андрій Д’яченко висловив думку, що головні фальсифікації уже відбулися на цей момент.



«На виборах будуть якісь дрібні нюанси. І я думаю, що це залежить від того, хто переможе. Якщо переможе кандидат, який робив ці фальсифікації, то, звичайно, він своїх людей в образу не дасть. Якщо переможе опонент, то, можливо, в якості якоїсь політичної помсти він покарає виконавців середньої ланки», – сказав Андрій Д’яченко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Часто на виборах фіксуються дрібні та більш серйозні порушення.Про те, яким можуть бути ці порушення у день виборів, і яке може бути покарання, 28 березня говорили у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд», - пише « Конкурент ».Виборча кампанія запам’ятається українцям у першу чергу тим, що і досі не відомо, хто вийде у другий тур. Політологи можуть назвати цю кампанію найдорожчою в історії виборів та найбруднішою. Також вибори запам’ятаються найдовшим бюлетнем. Якби у нього додати ще два прізвища, то не було б технічної можливості його надрукувати.Голова центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, співзасновник громадського руху «Свідомі»вважає, що впродовж останніх виборчих кампаній не було таких серйозних порушень, які могли б вплинути на результати голосування.«Якщо говорити, чи очікуються на цих виборах порушення, то в Україні може бути всяке. Ці вибори є дуже конкурентними. Тому можна очікувати будь-яких несподіванок і будь-яких порушень. Більше того, агітаційна кампанія підтвердила, що навіть під час агітації є і силові методи протистояння. Я б закликав волинян не боятися йти на виборчі дільниці. Тому що вибори президента – це важливо», – сказав він.Представниця громадської організації «Центр.ua» у Волинській областінаголосила на тому, що якщо люди бачать будь-які правопорушення, однозначно потрібно звертатися до поліції і до спостерігачів . І на місці скласти акти про правопорушення. Хоча більшість громадян мають звичку взагалі ніяк не реагувати.Під час ток-шоу політологнаголосив, що які б порушення не відбулися, вони не вплинуть на результати виборів. Адже у діючому законодавстві немає норм, які могли б скасувати вибори по всій країні.«Єдиним надзвичайним порушенням може бути визнання недійсним голосування по певній дільниці, але це ніяк не впливає на результати по всій країні. А конкурентність виборів вплине на те, що мінімізується негативний вплив, бо один за одним будуть слідкувати», – сказав політолог.В Україні передбачена кримінальна відповідальність за порушення на виборах. Наприклад, за фальсифікацію результатів виборів чи підкуп виборців. Як наголосив Михайло Шелеп, щоб притягнути до відповідальності, треба чітко зафіксувати правопорушення. Він вважає, що на цих виборах будуть певні прецеденти, коли реально будуть покарані люди, які робитимуть щось не так, як цього вимагає законодавство.Керівник Волинського осередку «Національного корпусу»висловив думку, що головні фальсифікації уже відбулися на цей момент.«На виборах будуть якісь дрібні нюанси. І я думаю, що це залежить від того, хто переможе. Якщо переможе кандидат, який робив ці фальсифікації, то, звичайно, він своїх людей в образу не дасть. Якщо переможе опонент, то, можливо, в якості якоїсь політичної помсти він покарає виконавців середньої ланки», – сказав Андрій Д’яченко.

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