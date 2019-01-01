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Спецпідрозділ СБУ вийшов охороняти Луцьк напередодні і під час виборів. ФОТО

Спецпідрозділ СБУ вийшов охороняти Луцьк напередодні і під час виборів. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України вийшли на патрулювання великих міст.

Посилений режим несення служби буде діяти напередодні та під час виборів Президента України. Про це повідомив керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов, передає "Прямий".

"Служба безпеки України перейшла на посилений режим несення служби – напередодні та під час проведення виборів. Я знаю, що багато киян і мешканців інших міст України бачать бійців спецпідрозділу ЦСО "А" Служби безпеки України, які розпочали патрулювання вулиць, вокзалів і автостанцій по всій території України", — зазначив він.

Співробітники СБУ патрулюють Київ, Полтаву, Запоріжжя, Одесу, Луцьк, Рівне та інші міста.

Спеціальні загони охороняють потенційно небезпечні місця скупчення громадян: вокзали, площі, центральні вулиці, церкви.

Спецпідрозділ СБУ вийшов охороняти Луцьк напередодні і під час виборів. ФОТО
Спецпідрозділ СБУ вийшов охороняти Луцьк напередодні і під час виборів. ФОТО
Спецпідрозділ СБУ вийшов охороняти Луцьк напередодні і під час виборів. ФОТО

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Теги: СБУ, вибори, безпека, Луцьк
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Коментарі 1
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