Спецпідрозділ СБУ вийшов охороняти Луцьк напередодні і під час виборів. ФОТО
Сьогодні, 16:37
Співробітники Служби безпеки України вийшли на патрулювання великих міст.
Посилений режим несення служби буде діяти напередодні та під час виборів Президента України. Про це повідомив керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов, передає "Прямий".
"Служба безпеки України перейшла на посилений режим несення служби – напередодні та під час проведення виборів. Я знаю, що багато киян і мешканців інших міст України бачать бійців спецпідрозділу ЦСО "А" Служби безпеки України, які розпочали патрулювання вулиць, вокзалів і автостанцій по всій території України", — зазначив він.
Співробітники СБУ патрулюють Київ, Полтаву, Запоріжжя, Одесу, Луцьк, Рівне та інші міста.
Спеціальні загони охороняють потенційно небезпечні місця скупчення громадян: вокзали, площі, центральні вулиці, церкви.
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Посилений режим несення служби буде діяти напередодні та під час виборів Президента України. Про це повідомив керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов, передає "Прямий".
"Служба безпеки України перейшла на посилений режим несення служби – напередодні та під час проведення виборів. Я знаю, що багато киян і мешканців інших міст України бачать бійців спецпідрозділу ЦСО "А" Служби безпеки України, які розпочали патрулювання вулиць, вокзалів і автостанцій по всій території України", — зазначив він.
Співробітники СБУ патрулюють Київ, Полтаву, Запоріжжя, Одесу, Луцьк, Рівне та інші міста.
Спеціальні загони охороняють потенційно небезпечні місця скупчення громадян: вокзали, площі, центральні вулиці, церкви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Навіщо це? Це просто лякають людей!
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