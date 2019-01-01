Спецпідрозділ СБУ вийшов охороняти Луцьк напередодні і під час виборів. ФОТО





Посилений режим несення служби буде діяти напередодні та під час виборів Президента України. Про це повідомив керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов, передає "



"Служба безпеки України перейшла на посилений режим несення служби – напередодні та під час проведення виборів. Я знаю, що багато киян і мешканців інших міст України бачать бійців спецпідрозділу ЦСО "А" Служби безпеки України, які розпочали патрулювання вулиць, вокзалів і автостанцій по всій території України", — зазначив він.



Співробітники СБУ патрулюють Київ, Полтаву, Запоріжжя, Одесу, Луцьк, Рівне та інші міста.



Спеціальні загони охороняють потенційно небезпечні місця скупчення громадян: вокзали, площі, центральні вулиці, церкви.





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