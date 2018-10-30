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Затримали екс-атовця, який листувався із замовником обстрілу польського консульства в Луцьку

Затримали екс-атовця, який листувався із замовником обстрілу польського консульства в Луцьку
Правоохоронці затримали в Україні громадянина Грузії Вано Надірадзе, який перебував у розшуку, і в телефоні якого виявили листування з агентом російських спецслужб Миколою Дульським.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

«Яким же було здивування правоохоронців, коли сьогодні вранці під час спільної зі спецпідрозділом НПУ «Корд» операції, у затриманого «патріота України» В.Надірадзе на телефоні виявилася переписка з неодноразово «спаленим» СБУ, агентом російських спецслужб М.Дульським, у якій останній координує із затриманим діяльність та жваво обговорює можливий розвиток політичної ситуації в Україні», – йдеться в повідомленні.

В СБУ повідомили, що Надірадзе незаконно потрапив до України з території Молдови.

За даними СБУ, Микола Дульський є лідером радикальної організації «Наждак», із 2015 року веде активну антиукраїнську діяльність, переховується в Росії. Українські правоохоронці розшукують його за погрозу вбивства.

Нагадаємо, Дульський причетний до підготовки сутичок на заходах до річниці Майдану в лютому 2017 року, а також – обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку та "акцій незадоволених поляків" у березні 2017 року.


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Теги: Дульський, Надірадзе, Луцьк, Генконсульство Польщі, обстріл
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