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У Луцьку нацгвардійці влаштували толоку. ФОТО

У Луцьку нацгвардійці влаштували толоку. ФОТО
Луцькі гвардійці долучилися до загальноміської акції «Ековесна 2019».

Про це повідомляє прес-служба військової частини 1141.

Озброївшись лопатами, граблями, сокирами та електропилкою, вони прибрали територію міста неподалік військової частини.

«Сьогодні ми хочемо нагадати, що прибирання міста – наша спільна справа. І від кожного з нас залежить його краса та благоустрій», - переконаний солдат Тарас Бабич.

Під час толоки гвардійці прибрали узбіччя від сміття, минулорічного листя, розчистили дерева від сухого гілля.

У Луцьку нацгвардійці влаштували толоку. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці влаштували толоку. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці влаштували толоку. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці влаштували толоку. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці влаштували толоку. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці влаштували толоку. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці влаштували толоку. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці влаштували толоку. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці влаштували толоку. ФОТО

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Теги: Нацгвардія, толока, прибирання, Луцьк, сміття
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