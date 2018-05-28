У Луцьку нацгвардійці влаштували толоку. ФОТО





Про це повідомляє прес-служба військової частини 1141.



Озброївшись лопатами, граблями, сокирами та електропилкою, вони прибрали територію міста неподалік військової частини.



«Сьогодні ми хочемо нагадати, що прибирання міста – наша спільна справа. І від кожного з нас залежить його краса та благоустрій», - переконаний солдат Тарас Бабич.



Під час толоки гвардійці прибрали узбіччя від сміття, минулорічного листя, розчистили дерева від сухого гілля.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі гвардійці долучилися до загальноміської акції «Ековесна 2019».Про це повідомляє прес-служба військової частини 1141.Озброївшись лопатами, граблями, сокирами та електропилкою, вони прибрали територію міста неподалік військової частини.«Сьогодні ми хочемо нагадати, що прибирання міста – наша спільна справа. І від кожного з нас залежить його краса та благоустрій», - переконаний солдатПід час толоки гвардійці прибрали узбіччя від сміття, минулорічного листя, розчистили дерева від сухого гілля.

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