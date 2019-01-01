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На Волині п'яні і агресивні хлопець та дівчина побили поліцейських

На Волині п'яні і агресивні хлопець та дівчина побили поліцейських
Увечері 29 березня ковельські патрульні прибули на виклик у селище Голоби: тут родичі побились між собою. Двоє з них, 21-річні хлопець і дівчина, виражались нецензурною лайкою, перебували в стані сильного сп’яніння, дуже агресивно відреагували на появу поліцейських.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Патрульні негайно припинили конфлікт. Однак, сталось це ціною їхнього ж здоров’я. Адже в цей момент порушник, якого затримували, наніс удар в обличчя інспектору. Коли ж його вже виводили з помешкання, його супутниця підбігла і нанесла удар в обличчя інспекторці.

Звісно, за такі дії до обох застосували кайданки, фізичну силу і засоби дратівливої дії, аби припинити порушення.

Згодом патрульні звернулись до медиків, але від шпиталізації відмовились, нині вони знову заступають на службу.

Що ж до молодих, п’яних і безвідповідальних громадян, то їм тепер загрожує кримінальна відповідальність за протиправні діяння, у тому числі, щодо інспекторів.

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Теги: побиття, патрульні, Голоби, Волинь
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