В Одесі «євробляха» збила нацгвардійців: є загиблий і багато поранених. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:14
В Одесі сьогодні, 30 березня, автомобіль на єврономерах збив трьох військовослужбовців Нацгвардії – один з них загинув, двоє потрапили до лікарні.
Про це повідомив керівник Нацполіції Сергій Князєв.
Згодом у поліції Одещини інформували, що близько сімнадцятої години на розі вулиці Кишинівська та проспекту Добровольського зіткнулися автомобілі Opel та Mercedes.
Відомо, що на місці ДТП загинув військовослужбовець, який ніс службу для охорони публічного порядку на території Суворовсього району. П’ятеро осіб, з яких двоє нацгвардійців та троє цивільних, травмовано. Усі вони госпіталізовані.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Водія-правопрушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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Про це повідомив керівник Нацполіції Сергій Князєв.
Згодом у поліції Одещини інформували, що близько сімнадцятої години на розі вулиці Кишинівська та проспекту Добровольського зіткнулися автомобілі Opel та Mercedes.
Відомо, що на місці ДТП загинув військовослужбовець, який ніс службу для охорони публічного порядку на території Суворовсього району. П’ятеро осіб, з яких двоє нацгвардійців та троє цивільних, травмовано. Усі вони госпіталізовані.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Водія-правопрушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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