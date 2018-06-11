У Луцьку дівчина вкрала дорогу сукню в магазині





Про це йдеться на сторінці поліції у



Юнка пошкодила чіп та сховала товар у сумку. Проте це помітив консультант і викликав поліцію. Далі на місці розбиралась слідчо-оперативна група.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 30 березня, луцькі патрульні отримали повідомлення про те, що 18-річна дівчина хотіла винести з магазину сукню вартість понад тисячу гривень.Про це йдеться на сторінці поліції у facebook Юнка пошкодила чіп та сховала товар у сумку. Проте це помітив консультант і викликав поліцію. Далі на місці розбиралась слідчо-оперативна група.

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