У Луцьку дівчина вкрала дорогу сукню в магазині
Сьогодні, 21:45
У суботу, 30 березня, луцькі патрульні отримали повідомлення про те, що 18-річна дівчина хотіла винести з магазину сукню вартість понад тисячу гривень.
Про це йдеться на сторінці поліції у facebook.
Юнка пошкодила чіп та сховала товар у сумку. Проте це помітив консультант і викликав поліцію. Далі на місці розбиралась слідчо-оперативна група.
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Про це йдеться на сторінці поліції у facebook.
Юнка пошкодила чіп та сховала товар у сумку. Проте це помітив консультант і викликав поліцію. Далі на місці розбиралась слідчо-оперативна група.
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