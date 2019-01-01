Луцькі муніципали склали протокол на жінку, яка розклеювала рекламу. ФОТО





Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у



Зокрема на фасаді будівлі по просп. Соборності, 37а.



"За розміщення реклами у невстановленому місці на порушницю чекає штраф від 340.00 до 1360.00 грн", - повідомляють муніципали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку інспектори департаменту муніципальної варти склали протокол про адмінпорушення на жінку, яка розклеювала рекламу у невстановленому місці.Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у facebook Зокрема на фасаді будівлі по просп. Соборності, 37а."За розміщення реклами у невстановленому місці на порушницю чекає штраф від 340.00 до 1360.00 грн", - повідомляють муніципали.

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