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Луцькі муніципали склали протокол на жінку, яка розклеювала рекламу. ФОТО

Луцькі муніципали склали протокол на жінку, яка розклеювала рекламу. ФОТО
У Луцьку інспектори департаменту муніципальної варти склали протокол про адмінпорушення на жінку, яка розклеювала рекламу у невстановленому місці.

Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у facebook.

Зокрема на фасаді будівлі по просп. Соборності, 37а.

"За розміщення реклами у невстановленому місці на порушницю чекає штраф від 340.00 до 1360.00 грн", - повідомляють муніципали.

Луцькі муніципали склали протокол на жінку, яка розклеювала рекламу. ФОТО
Луцькі муніципали склали протокол на жінку, яка розклеювала рекламу. ФОТО

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Теги: реклама, муніципали, протокол
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