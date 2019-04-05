Луцький магазин отримав припис через аварійні сходи. ФОТО
30 березень, 23:36
У Луцьку інспектори муніципальної варти видали припис працівникам магазину, що на проспекті Волі через аварійні сходи та пандус.
Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у facebook.
"При обході території інспектором відділу «Група швидкого реагування» по пр.Волі, 4 було виявлено сходи, які знаходяться в аварійному стані.
Відповідальній особі магазину «Країна солодощів» було видано припис за порушення п.п.4.30.1. Правил благоустрою міста Луцька.
Сходи мають привести до належного стану до 05.04.2019 року", - йдеться в дописі.
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Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у facebook.
"При обході території інспектором відділу «Група швидкого реагування» по пр.Волі, 4 було виявлено сходи, які знаходяться в аварійному стані.
Відповідальній особі магазину «Країна солодощів» було видано припис за порушення п.п.4.30.1. Правил благоустрою міста Луцька.
Сходи мають привести до належного стану до 05.04.2019 року", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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