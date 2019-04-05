Луцький магазин отримав припис через аварійні сходи. ФОТО





Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у



"При обході території інспектором відділу «Група швидкого реагування» по пр.Волі, 4 було виявлено сходи, які знаходяться в аварійному стані.



Відповідальній особі магазину «Країна солодощів» було видано припис за порушення п.п.4.30.1. Правил благоустрою міста Луцька.



Сходи мають привести до належного стану до 05.04.2019 року", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку інспектори муніципальної варти видали припис працівникам магазину, що на проспекті Волі через аварійні сходи та пандус.Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у facebook "При обході території інспектором відділу «Група швидкого реагування» по пр.Волі, 4 було виявлено сходи, які знаходяться в аварійному стані.Відповідальній особі магазину «Країна солодощів» було видано припис за порушення п.п.4.30.1. Правил благоустрою міста Луцька.Сходи мають привести до належного стану до 05.04.2019 року", - йдеться в дописі.

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