На ковельській сцені показали «Сорочинський ярмарок». ВІДЕО





Режисер-постановник вистави Альона Малюга-Мельникова каже: хотіли зробити приємний сюрприз ковельчанам у Міжнародний день театру. Про це йдеться в сюжеті



Передати колорит “Сорочинського ярмарку” акторам самодіяльного театру допомагали танцюристи зразкового ансамблю “Дзвіночки”. Для декорацій сцени використали художні вироби із соломи місцевих майстринь.



З новим успіхом ковельських театралів привітали представники міської влади. Задоволеними полишала залу “Просвіти” і чисельна публіка.



В репертуарі ковельських театралів є уже чотири великоформатних спектаклі, які вони зіграли перед місцевою публікою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Свою версію гоголівського “Сорочинського ярмарку” на сцені ковельської “Просвіти” представили артисти самодіяльного аматорського театру-студії “10 ряд 10 місце”.Режисер-постановник виставикаже: хотіли зробити приємний сюрприз ковельчанам у Міжнародний день театру. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Передати колорит “Сорочинського ярмарку” акторам самодіяльного театру допомагали танцюристи зразкового ансамблю “Дзвіночки”. Для декорацій сцени використали художні вироби із соломи місцевих майстринь.З новим успіхом ковельських театралів привітали представники міської влади. Задоволеними полишала залу “Просвіти” і чисельна публіка.В репертуарі ковельських театралів є уже чотири великоформатних спектаклі, які вони зіграли перед місцевою публікою.

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