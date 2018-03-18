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На ковельській сцені показали «Сорочинський ярмарок». ВІДЕО

На ковельській сцені показали «Сорочинський ярмарок». ВІДЕО
Свою версію гоголівського “Сорочинського ярмарку” на сцені ковельської “Просвіти” представили артисти самодіяльного аматорського театру-студії “10 ряд 10 місце”.

Режисер-постановник вистави Альона Малюга-Мельникова каже: хотіли зробити приємний сюрприз ковельчанам у Міжнародний день театру. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Передати колорит “Сорочинського ярмарку” акторам самодіяльного театру допомагали танцюристи зразкового ансамблю “Дзвіночки”. Для декорацій сцени використали художні вироби із соломи місцевих майстринь.

З новим успіхом ковельських театралів привітали представники міської влади. Задоволеними полишала залу “Просвіти” і чисельна публіка.

В репертуарі ковельських театралів є уже чотири великоформатних спектаклі, які вони зіграли перед місцевою публікою.


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Теги: Сорочинський ярмарок, в истава, Ковель, сцена, театр
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