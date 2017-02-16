Видно сліди тортур: на Одещині вбили бізнесмена. ФОТО
Сьогодні, 02:55
У передмісті Одеси в одному з приватних будинків села Фонтанка знайшли тіло 62-річного чоловіка. Він займався бізнесом, пов’язаним з антикваріатом.
На тілі загиблого є сліди тортур, - повідомляють Факти.
На місці події працюють співробітники правоохоронних органів, судмедексперти.
Поліція встановлює всі обставини та осіб, які можуть бути причетні до злочину.
Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).
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На тілі загиблого є сліди тортур, - повідомляють Факти.
На місці події працюють співробітники правоохоронних органів, судмедексперти.
Поліція встановлює всі обставини та осіб, які можуть бути причетні до злочину.
Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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