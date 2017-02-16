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Видно сліди тортур: на Одещині вбили бізнесмена. ФОТО

Видно сліди тортур: на Одещині вбили бізнесмена. ФОТО
У передмісті Одеси в одному з приватних будинків села Фонтанка знайшли тіло 62-річного чоловіка. Він займався бізнесом, пов’язаним з антикваріатом.

На тілі загиблого є сліди тортур, - повідомляють Факти.

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів, судмедексперти.

Видно сліди тортур: на Одещині вбили бізнесмена. ФОТО


Поліція встановлює всі обставини та осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Видно сліди тортур: на Одещині вбили бізнесмена. ФОТО


Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

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Теги: бізнесмен, тортури, поліція
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