В Донецькій області чоловік пограбував і зґвалтував 90-річну жінку





Заступник голови поліції Донеччини Артем Кисько повідомив у



Злочинець тричі з’являвся у квартирі жінки. Останні два рази для того, аби зґвалтувати її.



Затримати чоловіка поліцейським допоміг недопалок. Підозрюваний курив сигарети, які продавалися тільки в одному магазині у зоні злочину.



– Продавець згадала, хто купував в день останнього епізоду злочину цю марку, і допомогла поліцейським скласти фоторобот. А далі вже оперативники встановили його особу, – розповів Кисько.



Правоохоронці влаштували засідку у місці можливої появи злочинця і затримали його.

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