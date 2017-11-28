У Луцьку маленьких кошенят викинули у сміттєвий бак. ФОТО

У Луцьку невідомі викинули у сміттєвий бак коробку, в якій було троє кошенят.Про це на своїй сторінці у facebook написавАвтор допису розповідає, що кошенят на смітник, ймовірно, викинула молода пара. Наразі кошенят відгодовують та шукають для них господарів."Замало слів, одні емоції...Це ж ким у цьому житті слід бути, щоб видивитись найпорожніший сміттєвий бак, та опустити на дно коробку... Коробку із трьома маленькими живими кошенятами, лиш очки повідкривали, кругленькі, повненькі, але голодні, самі ще не їдять. Усі "пацики". Медичний шприц та чуйні панянки з магазину "Свій час" по пр. Волі, 15 наразі виконують роль кормлячої кішки-матері.Зголошуйтеся, кому не байдуже і потрібен відданий ніжний товариш по життю. Номер мобільного телефону опікунів скину в приват або просто відразу заходьте до магазину годинників.Зі слів опитаних очевидців молода пара підійшла зі сторони вул. С. Бандери, чоловік поставив коробку в бак, й спокійно направилися прогулюватися проспектом Волі. Згодом коробку відкрила тіточка, яка забирала макулатуру для здачі на вторсировину.Така вона правда життя по-луцьки", - йдеться в дописі.