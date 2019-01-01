Волинянам радять читати, а головне аналізувати програми кандидатів у Президенти. ВІДЕО





Саме таке питання обговорювали 29 березня в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд», - пише



Представниця громадської організації «Центр.ua» у Волинській області Марія Доманська радить читати програму кандидатів. Закликає голосувати не емоційно, а раціонально.



«Потрібно почитати позиції кандидатів, а не звертати увагу, чи гарний кандидат, чи гарно він одягнений, чи вміє він говорити. Треба конкретно почитати, що він декларує. Більше того, які позиції він декларує щодо напрямів державної політики, за які саме і відповідальний по законодавству президент», - каже Марія Доманська.



Читати і аналізувати програми кандидатів радить і політолог Михайло Шелеп. Він переконаний, що це, хоч і не остаточний, але перший етап у тому, щоб правильно вибрати кандидата.



А от керівник Волинського осередку «Національного корпусу» Андрій Д’яченко скептично ставиться до програм.



«Кандидати в президенти їх не пишуть. Не те, що не пишуть, вони їх навіть не читають. А у випадку їхньої перемоги не збираються ці програми виконувати Я особисто читаю політичну біографію кандидата», - каже він.



Дещо інша думка у голови центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, співзасновника громадського руху «Свідомі» Михайла Находа. Він вважає, що команди кандидатів-лідерів дуже серйозно ставляться до програм. Переконаний, що ці кандидати на 90% знають свої передвиборчі програми. Додає, що програма – це один з ключових моментів, за яким можна оцінити політика.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чи можна сьогодні довіряти виборчим програмам кандидатів у Президенти України?Саме таке питання обговорювали 29 березня в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд», - пише ІА "Конкурент" Представниця громадської організації «Центр.ua» у Волинській областірадить читати програму кандидатів. Закликає голосувати не емоційно, а раціонально.«Потрібно почитати позиції кандидатів, а не звертати увагу, чи гарний кандидат, чи гарно він одягнений, чи вміє він говорити. Треба конкретно почитати, що він декларує. Більше того, які позиції він декларує щодо напрямів державної політики, за які саме і відповідальний по законодавству президент», - каже Марія Доманська.Читати і аналізувати програми кандидатів радить і політолог. Він переконаний, що це, хоч і не остаточний, але перший етап у тому, щоб правильно вибрати кандидата.А от керівник Волинського осередку «Національного корпусу»скептично ставиться до програм.«Кандидати в президенти їх не пишуть. Не те, що не пишуть, вони їх навіть не читають. А у випадку їхньої перемоги не збираються ці програми виконувати Я особисто читаю політичну біографію кандидата», - каже він.Дещо інша думка у голови центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, співзасновника громадського руху «Свідомі». Він вважає, що команди кандидатів-лідерів дуже серйозно ставляться до програм. Переконаний, що ці кандидати на 90% знають свої передвиборчі програми. Додає, що програма – це один з ключових моментів, за яким можна оцінити політика.

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