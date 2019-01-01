вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині небайдужі «змели» 4 тонни сміття. ФОТО

У селі на Волині небайдужі «змели» 4 тонни сміття. ФОТО
У селі Небіжка, що у Ківерцівському районі, небайдужі влаштували толоку і назбирали 4 тонни сміття.

Про це у Facebook повідомила Юлія Грищук.

За словами Юлії Грищук, долучилися до толоки понад 40 жителів громади: дорослі, молодь, діти, староста та двоє депутатів. Разом вони назбирали 4 тони сміття.

"Ліквідували стихійне сміттєзвалище, прибрали дорогу до села Прилуцьке, зібрали сміття понад трасою і звичайно пройшлися по вулицях Небіжки. Що тут сказати: у мене сьогодні дуже гарний настрій. Пишаюся нашою громадою, яка показала, що є активною та готова гуртуватися на добрі, свідомі справи! Особливо – діти, які дуже натхненно взялися за діло!" - зауважила волинянка.

І висловила окрему подяку старості Євгенії Терпелюк, яка мобілізувала людей, домовилася за грузовий автомобіль, щоб вивести той весь непотріб на полігон у Брище.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміття, прибирання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Шо ви радієте? То ж ви і насвинячили. Через рік знову 4 тонни зберете.
Відповісти
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка «для себе» сфотографувала бюлетень у кабінці
Сьогодні, 10:12
Чому сьогодні нікому не можна давати хліб і сіль та ходити в гості: прикмети і забобони 31 березня
Сьогодні, 10:00
У селі на Волині небайдужі «змели» 4 тонни сміття. ФОТО
Сьогодні, 09:40
Вибори у Луцьку 20 років тому. АРХІВНЕ ФОТО
Сьогодні, 09:23
На Волині – перші порушення на виборах
Сьогодні, 09:19
Схожі новини
У Луцьку нацгвардійці влаштували толоку. ФОТО У Луцьку нацгвардійці влаштували толоку. ФОТО
30 березень, 18:56
Працівники сільради на Волині підтримали всесвітній екочелендж. ФОТО Працівники сільради на Волині підтримали всесвітній екочелендж. ФОТО
29 березень, 17:40
Великдень близько: Луцьк почали «зачищати» від сміття. ФОТО Великдень близько: Луцьк почали «зачищати» від сміття. ФОТО
29 березень, 15:23
З центрального парку Луцька вигребли 30 мішків сміття. ВІДЕО З центрального парку Луцька вигребли 30 мішків сміття. ВІДЕО
28 березень, 01:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанка «для себе» сфотографувала бюлетень у кабінці
Сьогодні, 10:12
 0
Чому сьогодні нікому не можна давати хліб і сіль та ходити в гості: прикмети і забобони 31 березня
Сьогодні, 10:00
 0
У селі на Волині небайдужі «змели» 4 тонни сміття. ФОТО
Сьогодні, 09:40
 0
Вибори у Луцьку 20 років тому. АРХІВНЕ ФОТО
Сьогодні, 09:23
 0
На Волині – перші порушення на виборах
Сьогодні, 09:19
 0
Медіа
відео
1/8