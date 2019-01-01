У селі на Волині небайдужі «змели» 4 тонни сміття. ФОТО

У селі Небіжка, що у Ківерцівському районі, небайдужі влаштували толоку і назбирали 4 тонни сміття.Про це у Facebook повідомилаЗа словами Юлії Грищук, долучилися до толоки понад 40 жителів громади: дорослі, молодь, діти, староста та двоє депутатів. Разом вони назбирали 4 тони сміття."Ліквідували стихійне сміттєзвалище, прибрали дорогу до села Прилуцьке, зібрали сміття понад трасою і звичайно пройшлися по вулицях Небіжки. Що тут сказати: у мене сьогодні дуже гарний настрій. Пишаюся нашою громадою, яка показала, що є активною та готова гуртуватися на добрі, свідомі справи! Особливо – діти, які дуже натхненно взялися за діло!" - зауважила волинянка.І висловила окрему подяку старості Євгенії Терпелюк, яка мобілізувала людей, домовилася за грузовий автомобіль, щоб вивести той весь непотріб на полігон у Брище.