У селі на Волині небайдужі «змели» 4 тонни сміття. ФОТО
Сьогодні, 09:40
У селі Небіжка, що у Ківерцівському районі, небайдужі влаштували толоку і назбирали 4 тонни сміття.
Про це у Facebook повідомила Юлія Грищук.
За словами Юлії Грищук, долучилися до толоки понад 40 жителів громади: дорослі, молодь, діти, староста та двоє депутатів. Разом вони назбирали 4 тони сміття.
"Ліквідували стихійне сміттєзвалище, прибрали дорогу до села Прилуцьке, зібрали сміття понад трасою і звичайно пройшлися по вулицях Небіжки. Що тут сказати: у мене сьогодні дуже гарний настрій. Пишаюся нашою громадою, яка показала, що є активною та готова гуртуватися на добрі, свідомі справи! Особливо – діти, які дуже натхненно взялися за діло!" - зауважила волинянка.
І висловила окрему подяку старості Євгенії Терпелюк, яка мобілізувала людей, домовилася за грузовий автомобіль, щоб вивести той весь непотріб на полігон у Брище.
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Про це у Facebook повідомила Юлія Грищук.
За словами Юлії Грищук, долучилися до толоки понад 40 жителів громади: дорослі, молодь, діти, староста та двоє депутатів. Разом вони назбирали 4 тони сміття.
"Ліквідували стихійне сміттєзвалище, прибрали дорогу до села Прилуцьке, зібрали сміття понад трасою і звичайно пройшлися по вулицях Небіжки. Що тут сказати: у мене сьогодні дуже гарний настрій. Пишаюся нашою громадою, яка показала, що є активною та готова гуртуватися на добрі, свідомі справи! Особливо – діти, які дуже натхненно взялися за діло!" - зауважила волинянка.
І висловила окрему подяку старості Євгенії Терпелюк, яка мобілізувала людей, домовилася за грузовий автомобіль, щоб вивести той весь непотріб на полігон у Брище.
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Коментарі 1
Шо ви радієте? То ж ви і насвинячили. Через рік знову 4 тонни зберете.
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