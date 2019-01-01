Вибори у Луцьку 20 років тому. АРХІВНЕ ФОТО





Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.



Світлина зроблена у 1999 році на Театральному майдані міста.



"Вибори у Луцьку 20 років тому. Не думали ми тоді що доживем до теперішніх виборів - між прірвою і безоднею...", - прокоментував фото Чухрай.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотограф Віктор Чухрай поділився світлиною з виборів 20-річної давнини.Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.Світлина зроблена у 1999 році на Театральному майдані міста."Вибори у Луцьку 20 років тому. Не думали ми тоді що доживем до теперішніх виборів - між прірвою і безоднею...", - прокоментував фото Чухрай.

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