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Вибори у Луцьку 20 років тому. АРХІВНЕ ФОТО

Вибори у Луцьку 20 років тому. АРХІВНЕ ФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай поділився світлиною з виборів 20-річної давнини.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Світлина зроблена у 1999 році на Театральному майдані міста.

"Вибори у Луцьку 20 років тому. Не думали ми тоді що доживем до теперішніх виборів - між прірвою і безоднею...", - прокоментував фото Чухрай.
Вибори у Луцьку 20 років тому. АРХІВНЕ ФОТО

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Теги: вибори, Луцьк
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