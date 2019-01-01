Вибори у Луцьку 20 років тому. АРХІВНЕ ФОТО
Сьогодні, 09:23
Луцький фотограф Віктор Чухрай поділився світлиною з виборів 20-річної давнини.
Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Світлина зроблена у 1999 році на Театральному майдані міста.
"Вибори у Луцьку 20 років тому. Не думали ми тоді що доживем до теперішніх виборів - між прірвою і безоднею...", - прокоментував фото Чухрай.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Світлина зроблена у 1999 році на Театральному майдані міста.
"Вибори у Луцьку 20 років тому. Не думали ми тоді що доживем до теперішніх виборів - між прірвою і безоднею...", - прокоментував фото Чухрай.
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