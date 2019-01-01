На Волині через вибори патрульні працюють у посиленому режимі
Сьогодні, 11:39
На Волині у зв'язку з проведення виборів Президента патрульна поліція працює в посиленому режимі.
Про це йдеться на сторінці поліції у Facebook.
Патрульні поліцейські працюють на 88 дільницях Волині в різних районах: тут вони цілодобово охороняють громадський порядок, аж до моменту передачі бюлетенів. Загалом, поліцейські різних підрозділів присутні на кожній дільниці області.
Разом з тим, патрулювання Луцька, Ковеля та трас Н-22, М-07, М-19 здійснюється у звичному режимі.
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Про це йдеться на сторінці поліції у Facebook.
Патрульні поліцейські працюють на 88 дільницях Волині в різних районах: тут вони цілодобово охороняють громадський порядок, аж до моменту передачі бюлетенів. Загалом, поліцейські різних підрозділів присутні на кожній дільниці області.
Разом з тим, патрулювання Луцька, Ковеля та трас Н-22, М-07, М-19 здійснюється у звичному режимі.
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