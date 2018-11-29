У Луцьку в чужому авто «на гарячому» впіймали п'яного крадія
Сьогодні, 09:09
У Луцьку заримали крадія, який не міг пояснити, чому поліз в чуже авто.
Про це патрульна поліція повідомляє у Facebook.
У ніч на 31 березня екіпаж патрульних прибув на виклик про проникнення в чужий автомобіль. Заявник повідомляв, що помітив, як в його Geely, припаркований на вулиці Потебні, сіла невідома особа та щось шукає.
Інспектори затримали чоловіка поруч з автомобілем. При ньому виявили поліс страхування, який упізнав заявник-власник.
25-річний хлопець мав ознаки сп’яніння і не міг пояснити, чому поліз в чуже авто. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це патрульна поліція повідомляє у Facebook.
У ніч на 31 березня екіпаж патрульних прибув на виклик про проникнення в чужий автомобіль. Заявник повідомляв, що помітив, як в його Geely, припаркований на вулиці Потебні, сіла невідома особа та щось шукає.
Інспектори затримали чоловіка поруч з автомобілем. При ньому виявили поліс страхування, який упізнав заявник-власник.
25-річний хлопець мав ознаки сп’яніння і не міг пояснити, чому поліз в чуже авто. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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