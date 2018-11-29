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У Луцьку в чужому авто «на гарячому» впіймали п'яного крадія

У Луцьку в чужому авто «на гарячому» впіймали п'яного крадія
У Луцьку заримали крадія, який не міг пояснити, чому поліз в чуже авто.

Про це патрульна поліція повідомляє у Facebook.

У ніч на 31 березня екіпаж патрульних прибув на виклик про проникнення в чужий автомобіль. Заявник повідомляв, що помітив, як в його Geely, припаркований на вулиці Потебні, сіла невідома особа та щось шукає.

Інспектори затримали чоловіка поруч з автомобілем. При ньому виявили поліс страхування, який упізнав заявник-власник.

25-річний хлопець мав ознаки сп’яніння і не міг пояснити, чому поліз в чуже авто. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: крадіжка, автомобіль, Луцьк
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