У Луцьку в чужому авто «на гарячому» впіймали п'яного крадія

У Луцьку заримали крадія, який не міг пояснити, чому поліз в чуже авто.Про це патрульна поліція повідомляє у Facebook.У ніч на 31 березня екіпаж патрульних прибув на виклик про проникнення в чужий автомобіль. Заявник повідомляв, що помітив, як в його Geely, припаркований на вулиці Потебні, сіла невідома особа та щось шукає.Інспектори затримали чоловіка поруч з автомобілем. При ньому виявили поліс страхування, який упізнав заявник-власник.25-річний хлопець мав ознаки сп’яніння і не міг пояснити, чому поліз в чуже авто. На місце викликали слідчо-оперативну групу.