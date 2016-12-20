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На Волині – перші порушення на виборах

На Волині – перші порушення на виборах
На Волині фіксують перші порушення, пов’язані з роботою дільничних виборчих комісій та прихованою агітацією.

Про це повідомляє прес-служба ГМ ОПОРА.

Зокрема, станом на 07:30 ранку 31 березня, спостерігач ОПОРИ на дільниці №070366 у селі Доротище Ковельського району (округ №21) зафіксував, як принаймні двом особам виписували посвідчення на порожніх проштампованих бланках від ОВК просто у приміщенні дільниці.

На прохання спостерігача надати відповідну постанову про призначення вказаних осіб у комісії відмовили. Відтак, доказів призначення саме цих осіб до складу комісії спостерігачеві не надали.

ОПОРА вбачає у цьому випадку перевищення повноважень з боку ДВК, оскільки такі повноваження не передбачені в статті 27 Закону України «Про вибори Президента України».

Також станом на 07:54 в селищі Торчин Луцького району на дільниці №070489 (округ №20), під час вкидання контрольних листів у виборчі скриньки, спостерігачі, окрім спостерігача ОПОРИ, розписалися на листах у місці, де мали ставити свої підписи члени виборчої комісії.

Також у «день тиші» та станом на 7:00 31 березня спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА виявили приховану агітацію, виконану в стилістиці попередніх агітматеріалів трьох кандидатів у Президенти, у межах округів №19, №20, №22 та №23.

Зокрема, це були матеріали з прихованою агітацією, виконані із застосуванням схожих шрифтів, кольорової гами, розміщення тексту на площині тощо щодо агітматеріалів, які кандидати використовували у рамках своїх кампаній. Зокрема, на рекламних площинах помітили матеріали із гаслами «Виходь за рамки», а також «Не втрать ще 5 років. 31 березня!». Зазначимо що білборди з останнім гаслом виявили наразі лише на території округу №23.

Також на низці сітілайтів та білбордів виявляли приховану агітацію, виконану у стилістиці ще двох кандидатів у Президенти.

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Теги: вибори, порушення
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