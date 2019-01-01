Чому сьогодні нікому не можна давати хліб і сіль та ходити в гості: прикмети і забобони 31 березня

31 березня 2019 року вшановується пам'ять святих Кирила, Євкарпа, Трохима. В давнину 31 березня селяни поклонялися Іоанну і просили дощів для зростання насіння і появи сходів.Кирило, Трохим.– З'явилися комарі – чекайте теплих днів.– Цвіте мати-й-мачуха – чекайте потепління.– Прилетіли лебеді 31 березня – незабаром настане тепло.– Кружляє мошкара – буде хороший урожай грибів.– Багато комарів в лісі – прикмета того, що багато ягід буде.1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.2. Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.1. У цей день не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в сім'ї є маленька дитина, адже з цими продуктами можна віддати щастя малюка.2. Не можна відкривати двері стороннім людям, купаючи дитину – це може призвести до нещастя.3. Не рекомендується робити покупки на Трохима – вони будуть невдалими.4. Не варто цього дня стригти волосся і нігті – це до неприємностей.5. Бажано не ходити в гості 31 березня, щоб не залишити в будинку своє благополуччя та успіх.