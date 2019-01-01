вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому сьогодні нікому не можна давати хліб і сіль та ходити в гості: прикмети і забобони 31 березня

Чому сьогодні нікому не можна давати хліб і сіль та ходити в гості: прикмети і забобони 31 березня
31 березня 2019 року вшановується пам'ять святих Кирила, Євкарпа, Трохима. В давнину 31 березня селяни поклонялися Іоанну і просили дощів для зростання насіння і появи сходів.

Іменини сьогодні святкують: Кирило, Трохим.

Народні прикмети на 31 березня

– З'явилися комарі – чекайте теплих днів.

– Цвіте мати-й-мачуха – чекайте потепління.

– Прилетіли лебеді 31 березня – незабаром настане тепло.

– Кружляє мошкара – буде хороший урожай грибів.

– Багато комарів в лісі – прикмета того, що багато ягід буде.

Що можна робити 31 березня

1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.

2. Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

Що не можна робити 31 березня

1. У цей день не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в сім'ї є маленька дитина, адже з цими продуктами можна віддати щастя малюка.

2. Не можна відкривати двері стороннім людям, купаючи дитину – це може призвести до нещастя.

3. Не рекомендується робити покупки на Трохима – вони будуть невдалими.

4. Не варто цього дня стригти волосся і нігті – це до неприємностей.

5. Бажано не ходити в гості 31 березня, щоб не залишити в будинку своє благополуччя та успіх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, прикмети, забобони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка «для себе» сфотографувала бюлетень у кабінці
Сьогодні, 10:12
Чому сьогодні нікому не можна давати хліб і сіль та ходити в гості: прикмети і забобони 31 березня
Сьогодні, 10:00
У селі на Волині небайдужі «змели» 4 тонни сміття. ФОТО
Сьогодні, 09:40
Вибори у Луцьку 20 років тому. АРХІВНЕ ФОТО
Сьогодні, 09:23
На Волині – перші порушення на виборах
Сьогодні, 09:19
Схожі новини
3 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити 3 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити
03 березень, 10:01
Чому сьогодні не можна мити голову: прикмети і забобони Чому сьогодні не можна мити голову: прикмети і забобони
09 лютий, 09:30
Чому сьогодні категорично не можна мити голову: прикмети і забобони Чому сьогодні категорично не можна мити голову: прикмети і забобони
28 березень, 10:06
Чому сьогодні категорично не можна дивитися в дзеркало: прикмети і забобони Чому сьогодні категорично не можна дивитися в дзеркало: прикмети і забобони
27 березень, 11:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанка «для себе» сфотографувала бюлетень у кабінці
Сьогодні, 10:12
 0
Чому сьогодні нікому не можна давати хліб і сіль та ходити в гості: прикмети і забобони 31 березня
Сьогодні, 10:00
 0
У селі на Волині небайдужі «змели» 4 тонни сміття. ФОТО
Сьогодні, 09:40
 0
Вибори у Луцьку 20 років тому. АРХІВНЕ ФОТО
Сьогодні, 09:23
 0
На Волині – перші порушення на виборах
Сьогодні, 09:19
 0
Медіа
відео
1/8