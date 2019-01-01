Карпати в очікуванні весни на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 18:39
У мережі з’явилися дивовижні світлини Карпат.
Фотографії у соціальній мережі Facebook опублікував Сергій Павлюк.
Схили гір ще досі вкриті снігами, не зважаючи на те, що на календарі - 31 березня.
"Карпати в очікуванні весни", - зауважив Павлюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фотографії у соціальній мережі Facebook опублікував Сергій Павлюк.
Схили гір ще досі вкриті снігами, не зважаючи на те, що на календарі - 31 березня.
"Карпати в очікуванні весни", - зауважив Павлюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку в перший день квітня
Сьогодні, 19:00
Карпати в очікуванні весни на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 18:39
У «Промені» відбудеться захід концепції життя «нуль відходів»
Сьогодні, 18:15
Лучанка наскладала біля свого будинку гори сміття
Сьогодні, 17:58
У курортному селищі Волині висадили сотню туй. ФОТО
Сьогодні, 17:43