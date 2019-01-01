вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Карпати в очікуванні весни на світлинах волинського фотографа

Карпати в очікуванні весни на світлинах волинського фотографа
У мережі з’явилися дивовижні світлини Карпат.

Фотографії у соціальній мережі Facebook опублікував Сергій Павлюк.

Схили гір ще досі вкриті снігами, не зважаючи на те, що на календарі - 31 березня.

"Карпати в очікуванні весни", - зауважив Павлюк.
Карпати в очікуванні весни на світлинах волинського фотографа
Карпати в очікуванні весни на світлинах волинського фотографа
Карпати в очікуванні весни на світлинах волинського фотографа
Карпати в очікуванні весни на світлинах волинського фотографа
Карпати в очікуванні весни на світлинах волинського фотографа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Карпати, природа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку в перший день квітня
Сьогодні, 19:00
Карпати в очікуванні весни на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 18:39
У «Промені» відбудеться захід концепції життя «нуль відходів»
Сьогодні, 18:15
Лучанка наскладала біля свого будинку гори сміття
Сьогодні, 17:58
У курортному селищі Волині висадили сотню туй. ФОТО
Сьогодні, 17:43
Схожі новини
Казковий захід сонця у луцькому парку. ФОТО Казковий захід сонця у луцькому парку. ФОТО
26 березень, 06:36
Волинський нацпарк показав неймовірні фото «легень планети» у різні пори року Волинський нацпарк показав неймовірні фото «легень планети» у різні пори року
21 березень, 10:02
Волинський фотограф показав неймовірну природу Волині у різні пори року. ФОТО Волинський фотограф показав неймовірну природу Волині у різні пори року. ФОТО
21 березень, 06:02
У волинському селищі небо заполонили веселки. ФОТОФАКТ У волинському селищі небо заполонили веселки. ФОТОФАКТ
15 березень, 11:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода у Луцьку в перший день квітня
Сьогодні, 19:00
 0
Карпати в очікуванні весни на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 18:39
 0
У «Промені» відбудеться захід концепції життя «нуль відходів»
Сьогодні, 18:15
 0
Лучанка наскладала біля свого будинку гори сміття
Сьогодні, 17:58
 0
У курортному селищі Волині висадили сотню туй. ФОТО
Сьогодні, 17:43
 0
Медіа
відео
1/8