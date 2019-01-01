Карпати в очікуванні весни на світлинах волинського фотографа





Фотографії у соціальній мережі Facebook опублікував Сергій Павлюк.



Схили гір ще досі вкриті снігами, не зважаючи на те, що на календарі - 31 березня.



"Карпати в очікуванні весни", - зауважив Павлюк.



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