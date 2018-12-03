Якою буде погода у Луцьку в перший день квітня

Вранці у Луцьку розпогодиться, досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Без опадів.температура повітря вдень підніметься до 9 градусів тепла, увечері стовпчик термометра опуститься до позначки +5 градусів.Вітер - північний, 4,9-5,4 м/с.Якщо вночі зірок не видно, можна чекати теплої погоди; якщо день вітряний, то й весь рік буде таким. У цей час у небі з'являються перші шуліки.