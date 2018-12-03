Якою буде погода у Луцьку в перший день квітня
Сьогодні, 19:00
Вранці у Луцьку розпогодиться, досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Без опадів.
температура повітря вдень підніметься до 9 градусів тепла, увечері стовпчик термометра опуститься до позначки +5 градусів.
Вітер - північний, 4,9-5,4 м/с.
Народні прикмети
Якщо вночі зірок не видно, можна чекати теплої погоди; якщо день вітряний, то й весь рік буде таким. У цей час у небі з'являються перші шуліки.
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температура повітря вдень підніметься до 9 градусів тепла, увечері стовпчик термометра опуститься до позначки +5 градусів.
Вітер - північний, 4,9-5,4 м/с.
Народні прикмети
Якщо вночі зірок не видно, можна чекати теплої погоди; якщо день вітряний, то й весь рік буде таким. У цей час у небі з'являються перші шуліки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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