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Якою буде погода у Луцьку в перший день квітня

Якою буде погода у Луцьку в перший день квітня
Вранці у Луцьку розпогодиться, досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Без опадів.

температура повітря вдень підніметься до 9 градусів тепла, увечері стовпчик термометра опуститься до позначки +5 градусів.

Вітер - північний, 4,9-5,4 м/с.

Народні прикмети

Якщо вночі зірок не видно, можна чекати теплої погоди; якщо день вітряний, то й весь рік буде таким. У цей час у небі з'являються перші шуліки.

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Теги: погода, прогноз погоди
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