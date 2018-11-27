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Повідомляти про зграї безпритульних псів та влаштовувати тварин у нові родини: у Луцьку шукають волонтерів

Повідомляти про зграї безпритульних псів та влаштовувати тварин у нові родини: у Луцьку шукають волонтерів
У Луцьку запускають проект "Соціальний волонтер".

Про це йдеться на сторінці КП "Ласка" у Facebook.

Бути соціальним волонтером - це добровільна форма допомоги безпритульним тваринам у місті. Що потрібно робити:
- повідомляти про зграї собак, що з'являються поряд з вашою вулицею;
- за можливості бути присутнім при відлові чи поверненні тварин;
- повідомляти про тварин, що потребують допомогу;
- допомагати у пошуку нових родин для них;
- спільно вирішувати проблеми, що виникають у вашому районі пов'язані з безпритульними тваринами.

У кожному районі буде декілька волонтерів для зручності. З кожним КП "Ласка" підпише договір.

Анкета для тих, хто хоче бути волонтером: https://forms.gle/DJFVEmMuCDPmoDpW7


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Теги: Ласка, собаки, волонтерство
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