Повідомляти про зграї безпритульних псів та влаштовувати тварин у нові родини: у Луцьку шукають волонтерів





Про це йдеться на сторінці КП "Ласка" у Facebook.



Бути соціальним волонтером - це добровільна форма допомоги безпритульним тваринам у місті. Що потрібно робити:

- повідомляти про зграї собак, що з'являються поряд з вашою вулицею;

- за можливості бути присутнім при відлові чи поверненні тварин;

- повідомляти про тварин, що потребують допомогу;

- допомагати у пошуку нових родин для них;

- спільно вирішувати проблеми, що виникають у вашому районі пов'язані з безпритульними тваринами.



У кожному районі буде декілька волонтерів для зручності. З кожним КП "Ласка" підпише договір.



Анкета для тих, хто хоче бути волонтером:





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