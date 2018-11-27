Повідомляти про зграї безпритульних псів та влаштовувати тварин у нові родини: у Луцьку шукають волонтерів
Сьогодні, 19:41
У Луцьку запускають проект "Соціальний волонтер".
Про це йдеться на сторінці КП "Ласка" у Facebook.
Бути соціальним волонтером - це добровільна форма допомоги безпритульним тваринам у місті. Що потрібно робити:
- повідомляти про зграї собак, що з'являються поряд з вашою вулицею;
- за можливості бути присутнім при відлові чи поверненні тварин;
- повідомляти про тварин, що потребують допомогу;
- допомагати у пошуку нових родин для них;
- спільно вирішувати проблеми, що виникають у вашому районі пов'язані з безпритульними тваринами.
У кожному районі буде декілька волонтерів для зручності. З кожним КП "Ласка" підпише договір.
Анкета для тих, хто хоче бути волонтером: https://forms.gle/DJFVEmMuCDPmoDpW7
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці КП "Ласка" у Facebook.
Бути соціальним волонтером - це добровільна форма допомоги безпритульним тваринам у місті. Що потрібно робити:
- повідомляти про зграї собак, що з'являються поряд з вашою вулицею;
- за можливості бути присутнім при відлові чи поверненні тварин;
- повідомляти про тварин, що потребують допомогу;
- допомагати у пошуку нових родин для них;
- спільно вирішувати проблеми, що виникають у вашому районі пов'язані з безпритульними тваринами.
У кожному районі буде декілька волонтерів для зручності. З кожним КП "Ласка" підпише договір.
Анкета для тих, хто хоче бути волонтером: https://forms.gle/DJFVEmMuCDPmoDpW7
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині влаштували «пернате» фотополювання
Сьогодні, 20:30
Повідомляти про зграї безпритульних псів та влаштовувати тварин у нові родини: у Луцьку шукають волонтерів
Сьогодні, 19:41
Якою буде погода у Луцьку в перший день квітня
Сьогодні, 19:00
Карпати в очікуванні весни на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 18:39