Лучанка подолала 650 кілометрів, аби проголосувати на виборах
Сьогодні, 11:10
Лучанка Христина Лесюк, котра мешкає в Китаї, подолала 650 кілометрів, щоб проголосувати на виборах Президента України.
Про це йдеться на сторінці дівчини у Facebook.
"Поки ви спите, Пекін голосує! Я проїхала 650 км і мій голос є. Не проспіть на дивані ваші! А якщо проспите, щоб не жалілися, що все якось не так, як би вам хотілося", - наголосила Христина Лесюк.
Дівчина додала, що важливий кожен відданий за того чи іншого кандидата голос.
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Про це йдеться на сторінці дівчини у Facebook.
"Поки ви спите, Пекін голосує! Я проїхала 650 км і мій голос є. Не проспіть на дивані ваші! А якщо проспите, щоб не жалілися, що все якось не так, як би вам хотілося", - наголосила Христина Лесюк.
Дівчина додала, що важливий кожен відданий за того чи іншого кандидата голос.
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