Лучанка подолала 650 кілометрів, аби проголосувати на виборах

Лучанка, котра мешкає в Китаї, подолала 650 кілометрів, щоб проголосувати на виборах Президента України.Про це йдеться на сторінці дівчини у Facebook."Поки ви спите, Пекін голосує! Я проїхала 650 км і мій голос є. Не проспіть на дивані ваші! А якщо проспите, щоб не жалілися, що все якось не так, як би вам хотілося", - наголосила Христина Лесюк.Дівчина додала, що важливий кожен відданий за того чи іншого кандидата голос.