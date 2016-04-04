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Лучанка подолала 650 кілометрів, аби проголосувати на виборах

Лучанка подолала 650 кілометрів, аби проголосувати на виборах
Лучанка Христина Лесюк, котра мешкає в Китаї, подолала 650 кілометрів, щоб проголосувати на виборах Президента України.

Про це йдеться на сторінці дівчини у Facebook.

"Поки ви спите, Пекін голосує! Я проїхала 650 км і мій голос є. Не проспіть на дивані ваші! А якщо проспите, щоб не жалілися, що все якось не так, як би вам хотілося", - наголосила Христина Лесюк.

Дівчина додала, що важливий кожен відданий за того чи іншого кандидата голос.
Лучанка подолала 650 кілометрів, аби проголосувати на виборах


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Теги: вибори, голосування
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