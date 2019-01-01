Лучанка «для себе» фотографувала бюлетень у кабінці





Про це повідомляє



«Я фотографувала для себе, бо вибори для мене – важлива подія. Але фотографія не збереглася, місця на телефоні не було, поліцейські перевірили факту порушення немає», - говорить у коментарі Суспільному лучанка.



Голова ДВК Валентина Свіжак каже, що порушень не фіксували. «Ми побачили спалах у кабіні для голосування, зробили зауваження, далі правоохоронці перевірили телефон – порушення немає, фото не було. Вона нам сказала, що спалах випадково спрацював», - розповіла голова ДВК Валентина Свіжак



Акт про порушення склав спостерігач Олег Ткачук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на дільниці №071055, яка розташована в Коледжі технологій, бізнесу та права СНУ ім. Лесі Українки, лучанка фотографувала бюлетень з позначкою у кабінці для голосування.Про це повідомляє UA: Волинь у Facebook.«Я фотографувала для себе, бо вибори для мене – важлива подія. Але фотографія не збереглася, місця на телефоні не було, поліцейські перевірили факту порушення немає», - говорить у коментарі Суспільному лучанка.Голова ДВКкаже, що порушень не фіксували. «Ми побачили спалах у кабіні для голосування, зробили зауваження, далі правоохоронці перевірили телефон – порушення немає, фото не було. Вона нам сказала, що спалах випадково спрацював», - розповіла голова ДВК Валентина СвіжакАкт про порушення склав спостерігач

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