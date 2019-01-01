Лучанка «для себе» фотографувала бюлетень у кабінці
Сьогодні, 10:12
У Луцьку на дільниці №071055, яка розташована в Коледжі технологій, бізнесу та права СНУ ім. Лесі Українки, лучанка фотографувала бюлетень з позначкою у кабінці для голосування.
Про це повідомляє UA: Волинь у Facebook.
«Я фотографувала для себе, бо вибори для мене – важлива подія. Але фотографія не збереглася, місця на телефоні не було, поліцейські перевірили факту порушення немає», - говорить у коментарі Суспільному лучанка.
Голова ДВК Валентина Свіжак каже, що порушень не фіксували. «Ми побачили спалах у кабіні для голосування, зробили зауваження, далі правоохоронці перевірили телефон – порушення немає, фото не було. Вона нам сказала, що спалах випадково спрацював», - розповіла голова ДВК Валентина Свіжак
Акт про порушення склав спостерігач Олег Ткачук.
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Про це повідомляє UA: Волинь у Facebook.
«Я фотографувала для себе, бо вибори для мене – важлива подія. Але фотографія не збереглася, місця на телефоні не було, поліцейські перевірили факту порушення немає», - говорить у коментарі Суспільному лучанка.
Голова ДВК Валентина Свіжак каже, що порушень не фіксували. «Ми побачили спалах у кабіні для голосування, зробили зауваження, далі правоохоронці перевірили телефон – порушення немає, фото не було. Вона нам сказала, що спалах випадково спрацював», - розповіла голова ДВК Валентина Свіжак
Акт про порушення склав спостерігач Олег Ткачук.
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Коментарі 4
А зробити фото бюлетеня для СЕБЕ - порушення? Овва, порушення - викласти ту фотку в Інтернеті... Поліція перевірила телефон... В мене вони б отримали б протокол за перевищення повноважень, а не телефон - приватна власність.
В законі про вибори президента є така стаття.Зацитуйте.
Немає такого пункту в законі.То що порушив виборець.
Стаття є за порушення таємниці голосування, тобто саме фото на власному телефоні чи навіть супернавороченій дзеркалці - ніяк аж не доказ порушення,відповідальність встановлена лише за передачу фотографії іншій особі з метою підкупу виборців. Така особа може бути притягнута до відповідальності штрафом від 1 700 гривень до обмеження волі на два роки. Так ото поки той, хто сфоткав бюлетень не виклав його на якомусь Фейсбуку чи правоохоронці не зафіксували факт демонстрації фото іншій особі - всі йдуть в пішу еротичну мандрівку. А от як поширив у соцмережі, ще й на сторінці, підписаній реальними ім'ям та прізвищем - там так, наступає відповідальність. Чи ніс у відкритому вигляді і показував комусь по дорозі до скриньки. Все решта - перевищення повноважень, що спирається на домисли поліцейського.
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