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Відома фотографка з Луцька вдруге стала мамою. ФОТО

Відома фотографка з Луцька вдруге стала мамою. ФОТО
Відома луцька фотографка Ірина Дяченко вдруге стала мамою.

Щасливою новиною вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.

Малюк побачив світ о 9:35 30-го березня. Його зріст - 51 сантиметр, вага - 3480 грамів.

"Ще вчора ми робили сімейну зйомку, а вже сьогодні о 9.35 ми стали батьками здорового хлопчика!! 51см, 3480г. Наперед всім спасибі!! Цілую", - написала Дяченко.
Відома фотографка з Луцька вдруге стала мамою. ФОТО
Відома фотографка з Луцька вдруге стала мамою. ФОТО
Відома фотографка з Луцька вдруге стала мамою. ФОТО
Відома фотографка з Луцька вдруге стала мамою. ФОТО
Відома фотографка з Луцька вдруге стала мамою. ФОТО
Відома фотографка з Луцька вдруге стала мамою. ФОТО
Відома фотографка з Луцька вдруге стала мамою. ФОТО


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Теги: діти, народження
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Коментарі 2
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відома кому??? чоловіку?
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Дуже мило. Але хто ця дівчина?
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