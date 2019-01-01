Відома фотографка з Луцька вдруге стала мамою. ФОТО

Ірина Дяченко вдруге стала мамою.



Щасливою новиною вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.



Малюк побачив світ о 9:35 30-го березня. Його зріст - 51 сантиметр, вага - 3480 грамів.



"Ще вчора ми робили сімейну зйомку, а вже сьогодні о 9.35 ми стали батьками здорового хлопчика!! 51см, 3480г. Наперед всім спасибі!! Цілую", - написала Дяченко.





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