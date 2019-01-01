Нестача виборчих скриньок і голосування поза кабінками: на Волині фіксують нові порушення

На Волині фіксують нові порушення під час виборів Президента України.Про це повідомляє ГМ ОПОРА.Станом на 9:55 ранку 31 березня на Волині спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА виявили низку нових порушень на ДВК у різних округах, а також набули розвитку ситуації з порушеннями, про які вже повідомляли раніше.Так, спостерігачі виявили нестачу виборчих скриньок на декількох дільницях.Найскладніша ситуація склалася на дільниці №070939 села Вербичне у Турійському районі (округ №20). Тут є лише одна велика та одна маленька скринька для голосування. Також вже після початку голосування виявили помилку: на ранковому засіданні до великої скриньки кинули контрольний лист без штампу ДВК. Відтак, комісія звернулася до відповідної ОВК за роз’ясненнями, як діяти у такій ситуації.Відповідно до частини 10 статті 75 Закону України «Про вибори Президента України», під час ранкового засідання, зокрема, контрольний лист, який вкидають у скриньку має бути підписаним та скріпленим печаткою комісії.Також на дільниці №070724 у селі Череваха Маневицького району (округ №23) наявна лише одна мала скринька. У комісії пояснили, що за актом передачі отримали тільки одну скриньку у сільраді, оскільки друга була пошкоджена.На дільниці №070916 у селі Дожва Турійського району (округ №20) також наявна лише одна мала скринька. До другої скриньки не вистачає запчастин. Окрім того, комісії повідомили, що на дому голосуватиме лише 10 виборців.Не вистачає також скриньок на дільниці №070091 у селі Новостав Горохівського району (округ №20). Тут наявні лише 1 велика та 1 мала виборчі скриньки.Відповідно до частини 4 статті 74 Закону України «Про вибори Президента України» кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - великих (стаціонарних) та малих (переносних). Виборчі скриньки мають розміри і виготовляються з прозорого матеріалу, які визначаються Центральною виборчою комісією. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох великих та двох малих виборчих скриньок, середня - не менше трьох великих і двох малих скриньок, велика - не менше чотирьох великих і трьох малих скриньок. Виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування.Окрім того, на дільниці №070070 у місті Горохів (округ №20) виборчі кабінки розмістили таким чином, що три із них розміщені навпроти вікон. Хоч із того боку вони закриті тканиною, відстань від вікна до кабінки незначна, відтак тут може вбачатися можливість порушення таємниці голосування чи контролю за волевиявленням громадян.Також на дільниці № 071057 у місті Луцьку (округ №22) виборець проголосував за межами виборчої кабінки. Черги на дільниці не було, виборець повідомив, що просто не хоче голосувати в кабінці.Відповідно до статті 7 Закону країни «По вибори Президента України», голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення.Окрім того, щодо конфлікту із недопуском спостерігача дільницю у Новоставі, про які ОПОРА вже повідомляла, він уже написав заяву у поліцію, посилаючись на пункт 1 частини 9 статті 69 Закону України «Про вибори Президента України». Зауважимо, що дії із не допуску офіційного учасника виборчого процесу можуть кваліфікуватися за статтею 157 Кримінального кодексу України – перешкоджання здійснення виборчого права.Також спостерігач ОПОРИ побував в ОВК №21, аби з’ясувати, чому на дільниці №070366 у селі Доротище Ковельського району виписували посвідчення особам на проштампованих в ОВК бланках. Голова ОВК №21 Володимир Кузін відмовився коментувати ситуацію.«Розбирайтеся із ними, я не знаю», - лише зауважив він та більше не спілкувався із представником ОПОРИ.