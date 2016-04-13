У курортному селищі Волині висадили сотню туй. ФОТО





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Працівники селищної ради, депутати на чолі з виконуючою обов’язки голови, секретарем Людмилою Цевух, студентами Шацького лісового коледжу на чолі із викладачкою Ольгою Бражник на території обеліску Слави, що в смт Шацьк, висадили сто молоденьких туй.



Деревця для озеленення території надали в ДП «Шацьке УДЛГ», які за дві години висадили по периметру території біля паркану.



Туї через декілька років стануть справжньою окрасою обеліску та невеличкого парку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку біля обеліску висадили сотню туй.Про це повідомляє Район.Шацьк Працівники селищної ради, депутати на чолі з виконуючою обов’язки голови, секретарем, студентами Шацького лісового коледжу на чолі із викладачкоюна території обеліску Слави, що в смт Шацьк, висадили сто молоденьких туй.Деревця для озеленення території надали в ДП «Шацьке УДЛГ», які за дві години висадили по периметру території біля паркану.Туї через декілька років стануть справжньою окрасою обеліску та невеличкого парку.

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