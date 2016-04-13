вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У курортному селищі Волині висадили сотню туй. ФОТО

У курортному селищі Волині висадили сотню туй. ФОТО
У Шацьку біля обеліску висадили сотню туй.

Про це повідомляє Район.Шацьк.

Працівники селищної ради, депутати на чолі з виконуючою обов’язки голови, секретарем Людмилою Цевух, студентами Шацького лісового коледжу на чолі із викладачкою Ольгою Бражник на території обеліску Слави, що в смт Шацьк, висадили сто молоденьких туй.

Деревця для озеленення території надали в ДП «Шацьке УДЛГ», які за дві години висадили по периметру території біля паркану.

Туї через декілька років стануть справжньою окрасою обеліску та невеличкого парку.
У курортному селищі Волині висадили сотню туй. ФОТО
У курортному селищі Волині висадили сотню туй. ФОТО
У курортному селищі Волині висадили сотню туй. ФОТО
У курортному селищі Волині висадили сотню туй. ФОТО
У курортному селищі Волині висадили сотню туй. ФОТО
У курортному селищі Волині висадили сотню туй. ФОТО
У курортному селищі Волині висадили сотню туй. ФОТО
У курортному селищі Волині висадили сотню туй. ФОТО
У курортному селищі Волині висадили сотню туй. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шацьк, дерева, озеленення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У курортному селищі Волині висадили сотню туй. ФОТО
Сьогодні, 17:43
Фотографування бюлетеня та агітація за кандидатів: які порушення фіксують на Волині
Сьогодні, 17:33
У Луцьку чоловік прийшов на дільницю з пістолетом
Сьогодні, 17:22
У Луцьку замість нічного клубу буде «АТБ»
Сьогодні, 17:17
Волиняни голосують найактивніше в Україні
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
Мешканці міста на Волині висадили 300 лип Мешканці міста на Волині висадили 300 лип
18 березень, 19:43
У Луцьку школярі висадили «Алею випускників». ФОТО У Луцьку школярі висадили «Алею випускників». ФОТО
13 квітень, 2016, 09:46
На території ковельської школи учні з батьками висадили фруктовий сад. ФОТО На території ковельської школи учні з батьками висадили фруктовий сад. ФОТО
24 березень, 07:09
Волинське село хоче приєднатись до Шацька Волинське село хоче приєднатись до Шацька
22 березень, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У курортному селищі Волині висадили сотню туй. ФОТО
Сьогодні, 17:43
 0
Фотографування бюлетеня та агітація за кандидатів: які порушення фіксують на Волині
Сьогодні, 17:33
 0
У Луцьку чоловік прийшов на дільницю з пістолетом
Сьогодні, 17:22
 0
У Луцьку замість нічного клубу буде «АТБ»
Сьогодні, 17:17
 0
Волиняни голосують найактивніше в Україні
Сьогодні, 17:05
 0
Медіа
відео
1/8