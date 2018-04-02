У дворі багатоповерхівки знайшли розтяжку з гранатою
Сьогодні, 11:43
У Кременчуці в дворі багатоповерхівки знайшли розтяжку з гранатою.
Про це пише Полтавщина.
30 березня кременчужанин на вулиці виявив предмет, схожий на гранату. Чоловік повідомив про знахідку поліції. Про це повідомили в поліції області за матеріалами відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції.
На місці події, у дворі багатоквартирного житлового будинку, спеціалісти-вибухотехніки ГУНП в Полтавській області встановили, що це, ймовірно, граната РГД-5 з підривачем, який встановлений на розтяжку. Граната придатна до вибуху.
Знахідку вилучили та направили для проведення дослідження.
Відомості внесені до ЄРДР за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Поліція встановлює осіб, причетних до скоєного.
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Про це пише Полтавщина.
30 березня кременчужанин на вулиці виявив предмет, схожий на гранату. Чоловік повідомив про знахідку поліції. Про це повідомили в поліції області за матеріалами відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції.
На місці події, у дворі багатоквартирного житлового будинку, спеціалісти-вибухотехніки ГУНП в Полтавській області встановили, що це, ймовірно, граната РГД-5 з підривачем, який встановлений на розтяжку. Граната придатна до вибуху.
Знахідку вилучили та направили для проведення дослідження.
Відомості внесені до ЄРДР за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Поліція встановлює осіб, причетних до скоєного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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