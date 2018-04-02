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У дворі багатоповерхівки знайшли розтяжку з гранатою

У дворі багатоповерхівки знайшли розтяжку з гранатою
У Кременчуці в дворі багатоповерхівки знайшли розтяжку з гранатою.

Про це пише Полтавщина.

30 березня кременчужанин на вулиці виявив предмет, схожий на гранату. Чоловік повідомив про знахідку поліції. Про це повідомили в поліції області за матеріалами відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції.

На місці події, у дворі багатоквартирного житлового будинку, спеціалісти-вибухотехніки ГУНП в Полтавській області встановили, що це, ймовірно, граната РГД-5 з підривачем, який встановлений на розтяжку. Граната придатна до вибуху.

Знахідку вилучили та направили для проведення дослідження.

Відомості внесені до ЄРДР за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Поліція встановлює осіб, причетних до скоєного.

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Теги: граната, зброя
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