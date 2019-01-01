Чоловік підпалив виборчу дільницю





Це сталося у місті Борзна о 10:50 на виборчій дільниці на вулиці Пантелеймона Куліша, 105, повідомляє



Пожежу вчасно ліквідували. Постраждалих немає.



Виборці продовжують голосувати у плановому режимі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одній із виборчих дільниць у Чернігівській області чоловік кинув запалювальну суміш.Це сталося у місті Борзна о 10:50 на виборчій дільниці на вулиці Пантелеймона Куліша, 105, повідомляє Gazeta.ua Пожежу вчасно ліквідували. Постраждалих немає.Виборці продовжують голосувати у плановому режимі.

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