Чоловік підпалив виборчу дільницю
Сьогодні, 14:01
На одній із виборчих дільниць у Чернігівській області чоловік кинув запалювальну суміш.
Це сталося у місті Борзна о 10:50 на виборчій дільниці на вулиці Пантелеймона Куліша, 105, повідомляє Gazeta.ua.
Пожежу вчасно ліквідували. Постраждалих немає.
Виборці продовжують голосувати у плановому режимі.
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Це сталося у місті Борзна о 10:50 на виборчій дільниці на вулиці Пантелеймона Куліша, 105, повідомляє Gazeta.ua.
Пожежу вчасно ліквідували. Постраждалих немає.
Виборці продовжують голосувати у плановому режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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