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Чоловік підпалив виборчу дільницю

Чоловік підпалив виборчу дільницю
На одній із виборчих дільниць у Чернігівській області чоловік кинув запалювальну суміш.

Це сталося у місті Борзна о 10:50 на виборчій дільниці на вулиці Пантелеймона Куліша, 105, повідомляє Gazeta.ua.

Пожежу вчасно ліквідували. Постраждалих немає.

Виборці продовжують голосувати у плановому режимі.

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Теги: вибори, порушення, пожежа
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