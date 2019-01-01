Поліція зареєструвала чотири порушення під час виборів на Волині
Сьогодні, 12:05
Станом на 11 годину в день голосування органи поліції у Волинській області зареєстрували чотири заяви та повідомлення, пов’язанні з виборчим процесом.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Зокрема, в Журнал єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події внесено відомості щодо ймовірних порушення виборчого законодавства в Горохівському, Ківерцівському, Ковельському та Луцькому районах.
Так, до поліції надійшло повідомлення, що на ранкове засідання дільничної виборчої комісії, яка знаходиться в селі Новостав Горохівського району, не допустили спостерігача громадянської мережі «Опора». Інше повідомлення - від жительки села Прилуцьке Ківерцівського району, котра заявила про відсутність у списках виборців її матері. Також зареєстровано повідомлення, щодо можливих порушень виборчого законодавства на дільниці у селищі Торчин Луцького та селі Доротище Ковельського районів.
За всіма повідомлення поліція проводить перевірку.
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Про це повідомляє прес-служба відомства.
Зокрема, в Журнал єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події внесено відомості щодо ймовірних порушення виборчого законодавства в Горохівському, Ківерцівському, Ковельському та Луцькому районах.
Так, до поліції надійшло повідомлення, що на ранкове засідання дільничної виборчої комісії, яка знаходиться в селі Новостав Горохівського району, не допустили спостерігача громадянської мережі «Опора». Інше повідомлення - від жительки села Прилуцьке Ківерцівського району, котра заявила про відсутність у списках виборців її матері. Також зареєстровано повідомлення, щодо можливих порушень виборчого законодавства на дільниці у селищі Торчин Луцького та селі Доротище Ковельського районів.
За всіма повідомлення поліція проводить перевірку.
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