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Поліція зареєструвала чотири порушення під час виборів на Волині

Поліція зареєструвала чотири порушення під час виборів на Волині
Станом на 11 годину в день голосування органи поліції у Волинській області зареєстрували чотири заяви та повідомлення, пов’язанні з виборчим процесом.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, в Журнал єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події внесено відомості щодо ймовірних порушення виборчого законодавства в Горохівському, Ківерцівському, Ковельському та Луцькому районах.

Так, до поліції надійшло повідомлення, що на ранкове засідання дільничної виборчої комісії, яка знаходиться в селі Новостав Горохівського району, не допустили спостерігача громадянської мережі «Опора». Інше повідомлення - від жительки села Прилуцьке Ківерцівського району, котра заявила про відсутність у списках виборців її матері. Також зареєстровано повідомлення, щодо можливих порушень виборчого законодавства на дільниці у селищі Торчин Луцького та селі Доротище Ковельського районів.

За всіма повідомлення поліція проводить перевірку.


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Теги: вибори, порушення
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