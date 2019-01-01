Як голосував голова Волинської ОДА. ФОТО

Олександр Савченко голосував на виборчій дільниці, що розміщена у головному корпусі СНУ імені Лесі Українки у Луцьку.



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31 березня біля 11-ї години він прийшов на дільницю у супроводі свого радника Валерія Криворога, якого сам жартома називає «тіньовим губернатором». У той час на дільниці перебувало не більше двох десятків лучан, які теж прийшли проголосувати.



На сходах Олександр Савченко зустрів жінку поважного віку, допоміг їй піднятися на другий поверх. Згодом пред’явив паспорт працівникам комісії та пішов у кабінку для голосування.



Цікаво, що на цій же дільниці голосував Валерій Криворог.



«Я свій вибір зробив. Це моє право. Вірю в Україну, вірю в народ України, вірю в патріотів, вірю в княжу Волинь і вірю в те, що вона може бути локомотивом», - зазначив Олександр Савченко одразу після голосування.



Виборча кампанія, за його словами, була досить брудною щодо окремих кандидатів.



«Ми ж не політтехнологи, ми господарники. Тому казати і оцінювати, наскільки вона була брудною, важко. Це краще можуть зробити спеціалісти, які це все задумали. В будь-якому випадку були безпідставні нападки на окремих кандидатів, досить багато виливалося бруду. Я навіть не розумію, як у нас, щирих, душевних і добрих українців, може бути стільки бруду. Можливо, цей бруд планували і не зовсім українці.



Люди своєю позицією щодо України уже давно мене тішать і радують. Я маю на увазі волинян, бо вже більше року перебуваю на Волині. Тому я впевнений, що Україна з курсу не зверне: все-таки нас чекають в Європі, та й самі вже маємо абсолютно серйозні наміри бути там. За останнім оцінками політтехнологів щодо НАТО та ЄС, то дуже значна частина українців, переважна більшість бажає бути там. Нам не треба спішити там бути, а треба розвивати свою країну, щоб вона була не гірша за Європу», - наголосив Олександр Савченко.



Відповівши на запитання журналістів, голова облдержадміністрації побажав волинянам гарного голосування, а також «не втратити час у такий гарний день, побути на природі та попити березового соку».



Фото Ірини КАБАНОВОЇ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської ОДАголосував на виборчій дільниці, що розміщена у головному корпусі СНУ імені Лесі Українки у Луцьку.Про це пише Перший 31 березня біля 11-ї години він прийшов на дільницю у супроводі свого радника, якого сам жартома називає «тіньовим губернатором». У той час на дільниці перебувало не більше двох десятків лучан, які теж прийшли проголосувати.На сходах Олександр Савченко зустрів жінку поважного віку, допоміг їй піднятися на другий поверх. Згодом пред’явив паспорт працівникам комісії та пішов у кабінку для голосування.Цікаво, що на цій же дільниці голосував Валерій Криворог.«Я свій вибір зробив. Це моє право. Вірю в Україну, вірю в народ України, вірю в патріотів, вірю в княжу Волинь і вірю в те, що вона може бути локомотивом», - зазначив Олександр Савченко одразу після голосування.Виборча кампанія, за його словами, була досить брудною щодо окремих кандидатів.«Ми ж не політтехнологи, ми господарники. Тому казати і оцінювати, наскільки вона була брудною, важко. Це краще можуть зробити спеціалісти, які це все задумали. В будь-якому випадку були безпідставні нападки на окремих кандидатів, досить багато виливалося бруду. Я навіть не розумію, як у нас, щирих, душевних і добрих українців, може бути стільки бруду. Можливо, цей бруд планували і не зовсім українці.Люди своєю позицією щодо України уже давно мене тішать і радують. Я маю на увазі волинян, бо вже більше року перебуваю на Волині. Тому я впевнений, що Україна з курсу не зверне: все-таки нас чекають в Європі, та й самі вже маємо абсолютно серйозні наміри бути там. За останнім оцінками політтехнологів щодо НАТО та ЄС, то дуже значна частина українців, переважна більшість бажає бути там. Нам не треба спішити там бути, а треба розвивати свою країну, щоб вона була не гірша за Європу», - наголосив Олександр Савченко.Відповівши на запитання журналістів, голова облдержадміністрації побажав волинянам гарного голосування, а також «не втратити час у такий гарний день, побути на природі та попити березового соку».

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