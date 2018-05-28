Чверть квартири та понад мільйон гривень готівкою: чим багатий радник мера Луцька





Про це повідомляє



Депутат Ігор Поліщук вказав у своїй декларації, що йому належить із 2001 року 25 % квартири у селі Зміїнець Луцького району, ще по стільки ж мають його брат Руслан Поліщук, мама Марина Поліщук та вітчим Володимир Поліщук. Із 2011 року Ігор Поліщук має земельну ділянку площею 5,5 сотки у селі Поляна Турійського району. У тому ж селі депутат зводить дачний будинок площею 75 м. кв.



Брат Руслан Поліщук у 2017 році придав авто «Mercedes-Benz E200» 2011 року випуску вартістю 249,754 тисячі гривень. Вітчим у 2018 році купив собі «BMW 745D» 2008 року випуску вартістю 364 тисячі гривень.



У 2018 році Ігор Поліщук отримав 319,559 тисячі гривень зарплати. Його мама отримала 192,502 тисячі гривень зарплати в управлінні освіти Луцькради. Вітчим отримав 88,454 тисячі гривень пенсії та 33,683 тисячі гривень зарплати у дочірньому підприємстві дочірньому підприємстві «Прикарпатзахідтранс» Південно-західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів. Брат Руслан отримав 56,567 тисячі гривень зарплати у Регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області, 210 тисяч гривень від продажу рухомого майна для Анастасії Альошиної та 130 тисяч гривень від продажу рухомого майна для Людмили Мерзін.



Готівкою Ігор Поліщук має 39,5 тисячі доларів та 100 тисяч гривень. Вітчим заощадив 2 тисячі доларів, брат зберігає 6 тисяч доларів.



Для порівняння, у 2017 році Ігор Поліщук у Благодійному фонді Ігоря Палиці «Тільки разом» отримав 14,179 тисячі гривень зарплати, 145,015 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 4,27 тисячі гривень зарплати у ПАТ «ЕНКО» та 201,9 тисячі гривень у виконавчому комітеті Луцькради. 80 тисяч гривень Поліщук отримав від продажу рухомого майна для Олега Каліннікова. Мама Поліщука отримала 176,852 тисячі гривень зарплати в управлінні освіти Луцькради. Вітчим отримав 73,903 тисячі гривень пенсії та 282,244 тисячі гривень зарплати у дочірньому підприємстві «Прикарпатзахідтранс» Південно-західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів. Брат Руслан отримав 10,468 тисячі гривень стипендії. Готівкою Ігор Поліщук мав у 2017 році 38 тисяч доларів США та 140 тисяч гривень. Вітчим мав 11 тисяч доларів США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Радник міського голови Луцької міської ради, депутат Ігор Поліщук будує дачний будинок, має землю, квартиру у спільній власності зі сім’єю та трішки готівки.Про це повідомляє Волинь Online Депутат Ігор Поліщук вказав у своїй декларації, що йому належить із 2001 року 25 % квартири у селі Зміїнець Луцького району, ще по стільки ж мають його брат, мамата вітчим. Із 2011 року Ігор Поліщук має земельну ділянку площею 5,5 сотки у селі Поляна Турійського району. У тому ж селі депутат зводить дачний будинок площею 75 м. кв.Брат Руслан Поліщук у 2017 році придав авто «Mercedes-Benz E200» 2011 року випуску вартістю 249,754 тисячі гривень. Вітчим у 2018 році купив собі «BMW 745D» 2008 року випуску вартістю 364 тисячі гривень.У 2018 році Ігор Поліщук отримав 319,559 тисячі гривень зарплати. Його мама отримала 192,502 тисячі гривень зарплати в управлінні освіти Луцькради. Вітчим отримав 88,454 тисячі гривень пенсії та 33,683 тисячі гривень зарплати у дочірньому підприємстві дочірньому підприємстві «Прикарпатзахідтранс» Південно-західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів. Брат Руслан отримав 56,567 тисячі гривень зарплати у Регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області, 210 тисяч гривень від продажу рухомого майна для Анастасії Альошиної та 130 тисяч гривень від продажу рухомого майна для Людмили Мерзін.Готівкою Ігор Поліщук має 39,5 тисячі доларів та 100 тисяч гривень. Вітчим заощадив 2 тисячі доларів, брат зберігає 6 тисяч доларів.Для порівняння, у 2017 році Ігор Поліщук у Благодійному фонді Ігоря Палиці «Тільки разом» отримав 14,179 тисячі гривень зарплати, 145,015 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 4,27 тисячі гривень зарплати у ПАТ «ЕНКО» та 201,9 тисячі гривень у виконавчому комітеті Луцькради. 80 тисяч гривень Поліщук отримав від продажу рухомого майна для Олега Каліннікова. Мама Поліщука отримала 176,852 тисячі гривень зарплати в управлінні освіти Луцькради. Вітчим отримав 73,903 тисячі гривень пенсії та 282,244 тисячі гривень зарплати у дочірньому підприємстві «Прикарпатзахідтранс» Південно-західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів. Брат Руслан отримав 10,468 тисячі гривень стипендії. Готівкою Ігор Поліщук мав у 2017 році 38 тисяч доларів США та 140 тисяч гривень. Вітчим мав 11 тисяч доларів США.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію