У Луцьку жінка торгувала «з рук» сумнівним алкоголем





Про це інформує департамент муніципальної варти у Facebook.



Сьогодні вранці інспектори демонтажів департаменту муніципальної варти біля будинку на вулиці Мамсурова, 1 виявили громадянку, яка торгувала "з рук" алкоголем сумнівної якості.



За таке правопорушення жінка нестиме відповідальність передбачену ч.3 ст. 156 КУпАП, а це штраф від 3400 до 10200 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку виявили жінку, яка торгувала алкоголем сумнівної якості просто з помешкання.Про це інформує департамент муніципальної варти у Facebook.Сьогодні вранці інспектори демонтажів департаменту муніципальної варти біля будинку на вулиці Мамсурова, 1 виявили громадянку, яка торгувала "з рук" алкоголем сумнівної якості.За таке правопорушення жінка нестиме відповідальність передбачену ч.3 ст. 156 КУпАП, а це штраф від 3400 до 10200 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію