У Луцьку жінка торгувала «з рук» сумнівним алкоголем
Сьогодні, 12:37
У Луцьку виявили жінку, яка торгувала алкоголем сумнівної якості просто з помешкання.
Про це інформує департамент муніципальної варти у Facebook.
Сьогодні вранці інспектори демонтажів департаменту муніципальної варти біля будинку на вулиці Мамсурова, 1 виявили громадянку, яка торгувала "з рук" алкоголем сумнівної якості.
За таке правопорушення жінка нестиме відповідальність передбачену ч.3 ст. 156 КУпАП, а це штраф від 3400 до 10200 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує департамент муніципальної варти у Facebook.
Сьогодні вранці інспектори демонтажів департаменту муніципальної варти біля будинку на вулиці Мамсурова, 1 виявили громадянку, яка торгувала "з рук" алкоголем сумнівної якості.
За таке правопорушення жінка нестиме відповідальність передбачену ч.3 ст. 156 КУпАП, а це штраф від 3400 до 10200 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Гроші на благодійність та готівка на рахунках: що в декларації луцького депутата і бізнесмена Покровського
Сьогодні, 12:45
У Луцьку жінка торгувала «з рук» сумнівним алкоголем
Сьогодні, 12:37
Як голосував голова Волинської ОДА. ФОТО
Сьогодні, 12:19
Поліція зареєструвала чотири порушення під час виборів на Волині
Сьогодні, 12:05