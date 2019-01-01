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У Луцьку жінка торгувала «з рук» сумнівним алкоголем

У Луцьку жінка торгувала «з рук» сумнівним алкоголем
У Луцьку виявили жінку, яка торгувала алкоголем сумнівної якості просто з помешкання.

Про це інформує департамент муніципальної варти у Facebook.

Сьогодні вранці інспектори демонтажів департаменту муніципальної варти біля будинку на вулиці Мамсурова, 1 виявили громадянку, яка торгувала "з рук" алкоголем сумнівної якості.

За таке правопорушення жінка нестиме відповідальність передбачену ч.3 ст. 156 КУпАП, а це штраф від 3400 до 10200 гривень.

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Теги: алкоголь, порушення
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