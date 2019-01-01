Лучанка наскладала біля свого будинку гори сміття
Сьогодні, 17:58
У Луцьку на вулиці Довженка, 7 жінка наскладала біля свого помешкання гори будівельного сміття.
Про це інформує департамент муніципальної варти у Facebook.
Власник приватного домоволодіння здійснив наскладав будівельне сміття та інший непотріб після проведення ремонту та прибирання у своїх господарських будівлях.
За цим фактом на порушницю склали адміністративний протокол за ст.152 КУпАП та п.п.2.5.5.1.1. Правил благоустрою міста Луцька, видали припис на прибирання та роз’яснили порядок поводження з твердими побутовими відходами.
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Про це інформує департамент муніципальної варти у Facebook.
Власник приватного домоволодіння здійснив наскладав будівельне сміття та інший непотріб після проведення ремонту та прибирання у своїх господарських будівлях.
За цим фактом на порушницю склали адміністративний протокол за ст.152 КУпАП та п.п.2.5.5.1.1. Правил благоустрою міста Луцька, видали припис на прибирання та роз’яснили порядок поводження з твердими побутовими відходами.
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