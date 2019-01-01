Нові порушення на Волині: ймовірний підкуп виборців та перешкоджання роботі комісії
Сьогодні, 13:50
Станом на 13 годину поліція Волині зареєструвала 15 заяв та повідомлень щодо можливих порушень виборчого законодавства.
Зокрема, в обласному центрі, місті Нововолинськ та Луцькому, Горохівському, Ковельському, Ківерцівському, Турійському та Маневицькому районах, повідомляє прес-служба поліції.
Одне з порушень стосується ймовірно підкупу виборців у Луцьку, два повідомлення - про відсутність даних громадян у виборчих списках.
Поліція зареєструвала та проводить перевірку інформації щодо можливого перешкоджання роботі однієї із дільничних комісій в місті Нововолинськ адміністрацією установи, де вона розміщена, а також факту голосування громадянина на виборчій дільниці у Луцьку поза межами виборчої кабінки.
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Зокрема, в обласному центрі, місті Нововолинськ та Луцькому, Горохівському, Ковельському, Ківерцівському, Турійському та Маневицькому районах, повідомляє прес-служба поліції.
Одне з порушень стосується ймовірно підкупу виборців у Луцьку, два повідомлення - про відсутність даних громадян у виборчих списках.
Поліція зареєструвала та проводить перевірку інформації щодо можливого перешкоджання роботі однієї із дільничних комісій в місті Нововолинськ адміністрацією установи, де вона розміщена, а також факту голосування громадянина на виборчій дільниці у Луцьку поза межами виборчої кабінки.
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