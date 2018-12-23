Скільки волинян вже проголосували на виборах. ЦИФРИ
Сьогодні, 14:47
Станом на 11:00 явка виборців у Волинській області загалом становила 14,8%.
Про це повідомляє ГМ ОПОРА.
Також, на 11:00 окружні виборчі комісії на Волині назвали такі дані щодо кількості виборців, які уже здійснили своє волевиявлення на виборчих дільницях кожного з п’яти округів:
Виборчий округ № 19
Явка виборців в окрузі на 11:00 становить 14,4 %. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі у 139 731 особи на 11 годину проголосували 20 090 осіб.
Виборчий округ № 20
Явка виборців в окрузі на 11:00 становить 16,2%. Таким чином, із загальної кількості виборців у списку на початок голосування у 156 816 осіб на 11 годину проголосували 25 468 людей.
Виборчий округ № 21
Явка виборців в окрузі на 11:00 становить 13,6%. Таким чином, із загальної кількості виборців (за даними сайту ЦВК) у 152 892 особи на 11 годину проголосувала 20 801 особа (за даними ОВК).
Виборчий округ № 22
Явка виборців в окрузі на 11:00 становить 15,2%. Таким чином, із загальної кількості виборців у 153 751 особу на 11 годину проголосували 23 438 осіб
Виборчий округ № 23
Явка виборців в окрузі на 11:00 становить 14,5 %. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі у 157 894 осіб на 11 годину проголосували 22 834 особи.
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Про це повідомляє ГМ ОПОРА.
Також, на 11:00 окружні виборчі комісії на Волині назвали такі дані щодо кількості виборців, які уже здійснили своє волевиявлення на виборчих дільницях кожного з п’яти округів:
Виборчий округ № 19
Явка виборців в окрузі на 11:00 становить 14,4 %. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі у 139 731 особи на 11 годину проголосували 20 090 осіб.
Виборчий округ № 20
Явка виборців в окрузі на 11:00 становить 16,2%. Таким чином, із загальної кількості виборців у списку на початок голосування у 156 816 осіб на 11 годину проголосували 25 468 людей.
Виборчий округ № 21
Явка виборців в окрузі на 11:00 становить 13,6%. Таким чином, із загальної кількості виборців (за даними сайту ЦВК) у 152 892 особи на 11 годину проголосувала 20 801 особа (за даними ОВК).
Виборчий округ № 22
Явка виборців в окрузі на 11:00 становить 15,2%. Таким чином, із загальної кількості виборців у 153 751 особу на 11 годину проголосували 23 438 осіб
Виборчий округ № 23
Явка виборців в окрузі на 11:00 становить 14,5 %. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі у 157 894 осіб на 11 годину проголосували 22 834 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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