Скільки волинян вже проголосували на виборах. ЦИФРИ

Станом на 11:00 явка виборців у Волинській області загалом становила 14,8%.Про це повідомляє ГМ ОПОРА.Також, на 11:00 окружні виборчі комісії на Волині назвали такі дані щодо кількості виборців, які уже здійснили своє волевиявлення на виборчих дільницях кожного з п’яти округів:Виборчий округ № 19Явка виборців в окрузі на 11:00 становить 14,4 %. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі у 139 731 особи на 11 годину проголосували 20 090 осіб.Виборчий округ № 20Явка виборців в окрузі на 11:00 становить 16,2%. Таким чином, із загальної кількості виборців у списку на початок голосування у 156 816 осіб на 11 годину проголосували 25 468 людей.Виборчий округ № 21Явка виборців в окрузі на 11:00 становить 13,6%. Таким чином, із загальної кількості виборців (за даними сайту ЦВК) у 152 892 особи на 11 годину проголосувала 20 801 особа (за даними ОВК).Виборчий округ № 22Явка виборців в окрузі на 11:00 становить 15,2%. Таким чином, із загальної кількості виборців у 153 751 особу на 11 годину проголосували 23 438 осібВиборчий округ № 23Явка виборців в окрузі на 11:00 становить 14,5 %. Таким чином, із загальної кількості виборців на окрузі у 157 894 осіб на 11 годину проголосували 22 834 особи.