На Одещині член виборчкому прийшла на вибори «під градусом»
Сьогодні, 15:44
У Подільську Одеської області член виборчої комісії перебувала на робочому місці у день виборів у стані алкогольного сп’яніння.
Про це інформують Факти.
На жінку склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 179 Кодексу України про адміністративні правопорушення – Розпивання спиртних напоїв на виробництві.
Члена виборчої комісії відсторонено від виконання обов’язків.
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Про це інформують Факти.
На жінку склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 179 Кодексу України про адміністративні правопорушення – Розпивання спиртних напоїв на виробництві.
Члена виборчої комісії відсторонено від виконання обов’язків.
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