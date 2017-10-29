На Одещині член виборчкому прийшла на вибори «під градусом»





Про це інформують



На жінку склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 179 Кодексу України про адміністративні правопорушення – Розпивання спиртних напоїв на виробництві.



Члена виборчої комісії відсторонено від виконання обов’язків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Подільську Одеської області член виборчої комісії перебувала на робочому місці у день виборів у стані алкогольного сп’яніння.Про це інформують Факти На жінку склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 179 Кодексу України про адміністративні правопорушення – Розпивання спиртних напоїв на виробництві.Члена виборчої комісії відсторонено від виконання обов’язків.

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